Arrestation de « Frère Hounvi » : la réaction des autorités béninoises et togolaises attendue

Steeve Amoussou. Photo : DR

L’affaire de l’arrestation du célèbre activiste « Frère Hounvi », qui avait habitué les Béninois à ses chroniques critiques du pouvoir de la Rupture, fait grand bruit ces dernières heures. En début de semaine, la nouvelle avait fuité telle une rumeur. Puis, l’un des avocats de l’activiste a pris la parole pour confirmer l’information en donnant quelques détails. Mais jusque-là, ni les autorités béninoises ni togolaises ne se sont prononcées sur cette affaire.

La nuit du 12 août dernier, le célèbre activiste béninois réfugié à Lomé depuis plusieurs années, a été « kidnappé » devant l’immeuble où il logeait. « Il sonnait environ 22h 30, ce lundi 12 août 2024, quand le célèbre chroniqueur politique Steve Amoussou, plus connu sous le nom de Frère Hounvi, a été kidnappé dans une rue à Adidogonmè, un quartier résidentiel de la banlieue ouest de Lomé ». C’est ce que rapporte le témoignage de Me Aboubakar Baparapé. « Alors qu’il venait de prendre son repas de la soirée, Steeve Amoussou alias Hounvi qui était sorti de sa maison, acheté un article auprès d’une dame en face de son domicile sera interpellé par quatre individus qui, sans déclarer leurs identités, vont procéder à son kidnapping », ajoute l’avocat.

Selon plusieurs proches de l’activiste dont l’homme d’affaires Martin Rodriguez, Frère Hounvi aurait été enlevé par des agents béninois et exfiltré à Cotonou immédiatement après son kidnapping. Steve Amoussou de son vrai nom, est devenu sous le pseudonyme de Frère Hounvi, l’une des voix les plus suivies au Bénin depuis quelques années. Ces chroniques d’humeur sont considérés par de nombreux béninois comme une réplique opposante à la gouvernance de Patrice Talon. Pour l’heure, plusieurs questions restent sans réponse sur les circonstances exactes de cet enlèvement et sur le sort qui lui est réservé.

Si comme l’a dit Me Aboubakar Baparapé, la présence à Cotonou de frère Hounvi se confirme, cela pourrait provoquer une nouvelle escalade dans les tensions à peine voilées, qui persistent entre le Bénin et le Togo depuis l’arrestation et la condamnation à 20 ans de prison pour « financement du terrorisme » de Reckya Madougou, une ancienne conseillère technique du président Faure Gnassingbé, qui a tenté d’être candidate à l’élection présidentielle d’avril 2021. Dans un entretien accordé à RFI et France 24 le 30 avril 2021, le président Patrice Talon avait laissé entendre que madame Madougou avait débarqué d’un pays voisin avec des valises remplies de billets de banque pour déstabiliser son pays. L’accusation du président Talon n’avait pas provoqué de réaction officielle du Togo. Mais depuis lors, les deux chefs d’État gardent bien leur distance.

Les circonstances de l’arrestation de Frère Hounvi, si on peut ainsi l’appeler ou de son enlèvement pour rester coller aux propos de son entourage, laissent croire que les autorités togolaises n’ont pas coopéré et qu’Interpol non plus n’est pas intervenu dans ce scénario qui met à mal l’efficacité de la police togolaise à protéger les personnes qui vivent sur le territoire togolais. Pour l’heure, pas de réaction officielle des autorités togolaises après cet enlèvement digne d’un film hollywoodien sur leur territoire. Mais elle pourrait intervenir dans le cas où le récit de l’arrestation du célèbre chroniqueur, rapporté par plusieurs sources, s’avérait véridique. Ce serait probablement pour condamner l’acte et demander des explications aux autorités béninoises sur cette procédure d’arrestation ou d’enlèvement.

Des sources indiquent également que Steve Amoussou, alias Frère Hounvi, était détenteur d’une carte de réfugié politique délivrée par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. À ce titre et conformément au droit international, il était sous la protection des autorités togolaises et des nations unies. Ainsi, les institutions des nations unies comme le Hcr pourraient mal réagir à ce qui se passe actuellement, à moins que des détails soient gardés secrets au grand public. En tout état de cause, le dossier Frère Hounvi pourrait placer le Bénin face à une nouvelle période de tensions avec un voisin.