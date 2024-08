Quelques jours après l’arrestation de l’activiste béninois « Steve Amoussou » alias « Frère Hounvi », les réactions se multiplient au sein de l’opinion publique. Alors que certains demandent que des poursuites soient engagées contre les individus qui ont procédé à son arrestation à Lomé, d’autres se contentent juste de s’interroger. D’autre encore, ne sont pas allés par quatre chemins pour accuser le pouvoir en place d’être à l’origine de tout ceci. Sur la liste de celles et ceux qui estiment qu’il est important d’engager des poursuites contre l’équipe ayant procédé à l’arrestation de Steve Amoussou, figure Dénis Hodonou.

Par le biais d’une déclaration, ce dernier a invité l’avocat du prévenu à lancer la procédure judiciaire. Selon lui, Me Baparapé a « l’obligation d’entamer une procédure judiciaire pour enlèvement contre les quatre kidnappeurs de Steve Amoussou alias « frère Hounvi ». « Avec les déclarations faites par Me Aboubakar Baparapé relatives à la manière dont Steve Amoussou, alias « Frère Hounvi » a été enlevé, aucun démocrate digne de nom ne peut accepter cette manière cavalière d’arrêter un citoyen », a-t-il poursuivi dans sa déclaration. L’ancien journaliste de l’Ortb Déo-gratias Kindoho a, pour sa part, fait le procès du gouvernement de Patrice Talon.

Il a rappelé notamment les circonstances d’arrestations de certaines personnalités politiques au Bénin. Il a particulièrement évoqué les cas de Joël Aïvo et Reckya Madougou. Il fait savoir qu’il n’était surpris véritablement de ce qui arrive. De son côté, c’est Richard Ouorou qui fait le parallèle entre la situation de Steve Amoussou et celle dénoncée récemment par l’opposant béninois Appolinaire Avognon. Ce dernier déclarait avoir manqué de justesse une arrestation. « Nous ne devons pas permettre qu’un climat de peur s’installe, car il ne servira qu’à diviser et affaiblir notre nation. La peur n’est jamais une solution durable et peut se retourner contre ceux qui la propagent », a conseillé l’homme politique béninois.