Attaque à Barsalogho: vive réaction de la CEDEAO

Photo: DR

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a réagi avec fermeté suite aux événements tragiques survenus le 24 août à Barsalogho, une ville située dans la région du Centre-nord du Burkina Faso. L’organisation régionale a exprimé sa vive indignation face à cette attaque terroriste qui a coûté la vie à des dizaines de civils innocents et fait de nombreux blessés.

Les assaillants, qualifiés de « hordes de criminels » par le ministre burkinabè de la Communication, ont perpétré un acte d’une violence extrême, ciblant sans distinction hommes, femmes, enfants et personnes âgées. Cette attaque souligne une fois de plus la brutalité des groupes terroristes opérant dans la région du Sahel.

Publicité

Face à cette tragédie, la CEDEAO a tenu à manifester son soutien indéfectible au gouvernement et au peuple burkinabè. L’organisation régionale a souligné l’importance de la solidarité entre les nations ouest-africaines dans leur lutte commune contre le terrorisme. Cette prise de position reflète la nécessité d’une approche collaborative pour faire face à une menace qui transcende les frontières nationales.

L’appel de la CEDEAO à une coopération renforcée entre les États de la sous-région met en lumière l’urgence de mutualiser les efforts pour contrer efficacement la menace terroriste. Cette démarche implique non seulement un partage d’informations et de renseignements, mais aussi une coordination accrue des opérations de sécurité et de défense.