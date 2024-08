Bénin : Ce qu’il faut savoir de l’affaire qui amène l’ex-maire d’Akpro-Missérété à la Criet

Miche Bahoun. Photo : DR

L’ancien maire de la commune d’Akpro-Missérété, Michel Bahoun était une fois encore devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Ils sont en effet poursuivis dans une affaire de 32 hectares pour « abus de fonctions et escroquerie en parcelles ». Une collectivité estime avoir été brimée par ces autorités. Elle a été expropriée de ses parcelles. Devant les juges de la Criet, les différents accusés ont juste plaidé non-coupable.

On retient que dans cette affaire, les prévenus sont mis sous convocation et jouissent parfaitement de leur liberté. Le représentant de la collectivité estime à la barre que, de nombreux membres du comité de lotissement ont profité de leur position pour vendre des parcelles dans la zone. Il pointe particulièrement du doigt un des membres. Ce dernier aurait mis le nom d’une femme sur les parcelle pour pouvoir les vendre. Le représentant de la collectivité note tout de même que des infrastructures publiques ont été érigées sur le domaine.

Il cite par exemple la prison civile d’Akpro-Missérété, la gare routière de Gouako, et bien d’autres. Mais, selon lui, malgré toutes ces infrastructures, sa famille a droit à plus de 13 parcelles. Pour l’heure, aucune décision n’a été prise. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a ordonné de répertorier les superficies occupées par les infrastructures érigées sur le domaine. L’actuel maire de la commune ainsi que d’autres témoins sont attendus devant la Cour le 25 novembre prochain pour la suite du dossier.