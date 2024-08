Bénin : Démantèlement d’un ghetto à Abomey-Calavi

Des agents de la police républicaine (Photo AmB.)

Une opération conjointe des forces de police a conduit à l’interpellation de vingt-six individus au quartier Ayimevo, dans la commune d’Abomey-Calavi le week-end dernier. Cette intervention fait suite à des dénonciations concernant des actes d’insécurité et à la présence d’un ghetto à ciel ouvert le long de la Rnie1, près du carrefour Saint-Daniel, à proximité du Ceg Godomey.

Les forces de police ont mené une opération conjointe, incluant le commissariat de l’arrondissement de Godomey ainsi que les commissariats des arrondissements d’Abomey-Calavi, de Togba, de Hèvié et de Ouèdo. Au cours de cette opération, une quantité significative de produits stupéfiants a été saisie, accompagnée de téléphones portables et de motos.

Suite à cette intervention, un compte rendu a été fait au Procureur de la République du tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi. Celui-ci a ordonné le recours à l’Office central de répression de trafic illicite des drogues et précurseurs pour procéder à l’analyse des substances saisies ainsi qu’à des tests d’urine sur les suspects interpellés. ‹‹ Cette opération s’inscrit dans une volonté plus large des autorités de renforcer la sécurité publique et de lutter contre le trafic de drogue, un fléau qui affecte la jeunesse et la tranquillité des quartiers ››, a notifié la direction générale de la police républicaine.