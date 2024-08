Bénin : Deux morts dans un accident à Parakou

Photo d'illustration

A Parakou, un accident de circulation a fait deux morts dans le quartier Zongo plus précisément dans le troisième arrondissement. Selon la radio locale Fraternité Fm, la situation se serait produite alors que le conducteur d’un Lexus a percuté un motocycliste en sens inverse.

Le conducteur du véhicule a perdu le contrôle et a violemment percuté une tenancière de point de vente de produits Gsm et son enfant. Tout porte à croire que le conducteur était en excès de vitesse. Le véhicule a subi des dommages assez importants. Il en est de même pour la moto.

Publicité

Il y a quelques semaines, un accident de circulation au quartier Sinangourou dans le premier arrondissement de la même ville a causé d’énormes dégâts et des blessés. On retient de cet accident que, deux hommes, deux femmes et un jeune garçon ont été grièvement blessés et d’importants dégâts matériels ont été enregistrés. Les victimes ont été transportées à l’hôpital grâce à la promptitude des riverains du quartier et du chef quartier Youssou Toko Chabi. A l’origine de cet accident, l’excès de vitesse et l’usage du téléphone au volant du conducteur qui serait un élément de la police Républicaine.