Bénin : Face au terrorisme, un ancien chef de milice propose un gris-gris

Colonel civil Dévi. Photo archives : Frédéric Brillet

Face aux attaques répétées des terroristes au Nord du Bénin, le Colonel Civil Devi Ehoun propose d’avoir recours aux moyens traditionnels pour protéger nos soldats. Celui qui s’était fait connaître il y a quelques années par sa milice mise sur pieds dans le Couffo à Djakotomey a donné son avis sur cette actualité.

Dans une note vocale adressée au préfet Christophe Mègbèdji, ce dernier fait savoir qu’il faut que les soldats disposent d’un «contre fusil» pour faire face aux terroristes. Il s’agit en effet d’un mécanisme qui ne permettrait pas aux balles d’atteindre une personne qui le porte. Selon les propositions de ce personnage spécial, il faudrait procéder au recensement des prêtres traditionnels qui disposent de ce pouvoir. Il demande également aux autorités béninoises de rechercher les détenteurs de ce mécanisme dans les rangs des peulhs. Ce faisant, les forces armées béninoises pourraient en bénéficier face aux terroristes. Cette réaction fait suite à la récente attaque enregistrée au Parc W.

L’attaque avait eu lieu non loin de la rivière Mékrou, dans ce Parc W. La situation a occasionné 12 morts dont 7 dans le rang de Forces de Défense et de Sécurité selon un communiqué du groupe African Parks. Les assaillants sont arrivés sur les lieux à motos puis auraient visé un pylône de communication surveillé par des militaires et Rangers. L’attaque a été revendiquée par le groupe terroriste JNIM, lié à Al-Qaïda.

On retient également de cette situation que les terroristes ont procédé à la saisie de plusieurs armes. Après l’attaque, les assaillants ont ainsi saisi : un lanceur RPG de type 69 de fabrication chinoise avec des projectiles antichars PG-7V/type 69-1, des fusils de type 81-1, des mitrailleuses de type 80 et des fusils de type 56/56-1. Notons que, Dévi Ehoun Zinsou, connu dans le pays sous le nom de «colonel civil Dévi» et, dans sa commune de Djakotomey, sous le titre de «roi Lokonon Sowada» est un paysan, éleveur, ancien chef de milice, féticheur prêtre de vodun protégé par des fétiches.