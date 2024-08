 Bénin : La Consommation de la viande porc interdite dans plusieurs localités de Pèrèrè

Dans la commune de Pèrèrè département du Borgou, la consommation de la viande du porc est interdite dans plusieurs localités jusqu’à nouvel ordre. Il s’agit de l’arrondissement central, l’arrondissement Guinagourou et l’arrondissement de Gninsy. Cette mesure a été prise à cause de la peste porcine africaine qui sévit dans la région. A en croire Fraternité Fm qui s’est intéressé au sujet, plusieurs centaines de porcs sont morts après avoir été attaqués par cette maladie. Ce mal qui est contagieux affecte les porcs domestiques et sauvages. Le virus responsable est de la famille des Asfarviridae.

Plus de 200 morts dans les élevages…

Même si la peste porcine africaine n’est plus transmissible à l’homme, elle de fâcheuses conséquences sur l’élevage. Au micro de nos confrères de Fraternité Fm, le service Réglementation et contrôle de la Direction départementale de l’agriculture de l’élevage et de la Pêche (Ddaep) du Borgou a fait la genèse de l’apparition du virus dans la localité. Ce fut également l’occasion de faire le point des différentes mesures prises pour contenir le mal. « Le premier cas a été détecté début juillet et à la date d’aujourd’hui, on dénombre plus de 200 morts dans les élevages de porcs », a fait savoir Mama Amadou Moumouni, chef du service réglementation et contrôle à la Ddaep du Borgou.

Une partie de Nikki attaquée

« C’est vrai, il y a eu apparition de la peste porcine africaine à Pèrèrè. On a eu le premier cas à Soubadon. C’est une localité très proche de Pèrèrè centre. Le 9 juillet, le premier foyer est apparu là-bas. C’est dans deux élevages. Très tôt les populations ont alerté nos collaborateurs qui sont à Pèrèrè. Le lendemain, on a commencé à prendre les dispositions. Après les premiers cas, malgré nos efforts pour maîtriser la situation, il y a eu évolution négative parce qu’il y a eu apparition de deux autres foyers toujours à Pèrèrè ; il y a eu un foyer à Guinagourou et un autre foyer à Gninsy le 25 juillet », a indiqué ce dernier.

La commune de Nikki n’a pas été épargnée par la situation. Mais le mal serait sous contrôle selon le chef du service réglementation et contrôle à la Ddaep du Borgou. Pour l’heure, l’une des mesures prises est l’interdiction de la consommation de la viande de porc dans les localités concernées.