Bénin : la Gaani à Nikki reprend toute sa splendeur

La prochaine édition de la fête de la Gaani sera célébrée à Nikki dans une arène culturelle et dans un tout nouveau palais royal Baru Tetm. Tout ceci est l’œuvre du gouvernement et s’inscrit dans son objectif de renforcer les pôles touristiques de la partie septentrionale du pays.

La construction du palais royal et de l’arène vise à révéler au monde entier l’originalité de cette fête traditionnelle et culturelle qui rassemble des milliers de Baatonu et de touristes chaque année, autour des valeurs culturelles des peuples Baatonu et Boo. L’autre pan du projet est en lien avec les activités agricoles de la cour royale. A ce niveau, une superficie de 15 hectares est réservée.

De façon détaillée, le palais royal nouvellement construit, est constitué de la résidence du roi, la résidence de la reine-mère et une mosquée. L’arène par contre à la possibilité de contenir 3500 personnes. Son parking est d’environ 300 places pour accueillir les manifestations officielles de la Gaani et d’autres festivités. Il s’agit de deux infrastructures qui permettent de mieux positionner Nikki sur le plan culturel. A en croire les confidences qui ont faites par les responsables en charge de ce projet, ces deux infrastructures sont érigées sur une superficie de 5 hectares. Les travaux s’achèveront d’ici peu de temps pour permettre d’accueillir la prochaine édition de la Gaani. Si le palais Baru Term permettra de redonner au royaume de Nikki toute sa notoriété, l’Arène de la Gaani offrira, quant à elle, un théâtre de verdure d’une grande capacité, un cadre propice pour une meilleure expression de la diversité culturelle du Baru Term. La seconde partie, d’une superficie de 15 hectares, est réservée aux activités agricoles de la cour royale. Un pas de plus vers l’ambition du Gouvernement d’inscrire la Gaani au patrimoine immatériel de l’Unesco. L’objectif étant d’en faire un événement d’attraction sous régional et mondial afin que la Gaani retrouve toute sa splendeur.