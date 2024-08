Bénin : les travaux du forum international de la démocratie participative lancés

Yvon Détchenou (Photo Présidence)

Dans la matinée de ce jeudi 8 août 2024, le ministre de la Justice et de la Législation, Yvon Détchénou a procédé au lancement officiel des travaux du 5ème Forum international de la démocratie participative en Afrique (Fidépa 05). C’était à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou en présence du préfet du Littoral, Alain Orounla, du maire de Cotonou et président de l’Observatoire international de la démocratie participative (Oidp) Afrique Luc Sètondji Atropko.

L’homme fort de l’hôtel de ville de Cotonou a profité de la cérémonie d’ouverture pour revenir sur les différents objectifs que vise l’Observatoire international de la démocratie participative (Oidp) en organisant ces assises. Il a rappellé que la cinquième édition de ce forum se tient à Cotonou dans un contexte de crise multiple et complexe. Il a évoqué notamment les crises géopolitiques et des transitions diverses. Aussi, selon lui, le thème : « Citoyenneté et démocratie participative comme leviers de relance dans un contexte de crises géopolitiques, économiques et de transition », reflète-t-il la détermination de la détermination de l’Oidp à faire de la participation citoyenne un outil puissant pour la résilience et le développement des collectivités territoriales.

Publicité

Pour le continent africain, le Fidépa revêt une importance capitale selon Luc Sètondji Atropko. Il a estimé que les défis actuels poussent à repenser les modèles de gouvernance et à rechercher des solutions innovantes. « La commune constitue le cadre institutionnel pour l’exercice de la démocratie à la base et le lieu privilégié de la participation du citoyen à la gestion des affaires publiques. La démocratie participative se présente comme une réponse efficace aux défis du monde contemporain en offrant une plateforme pour la construction des politiques publiques », a-t-il poursuivi. Procédant à l’ouverture officielle des travaux, le ministre de la Justice et de la Législation, Yvon Détchénou a fait savoir que le gouvernement se réjouit de la présence à Cotonou des acteurs des collectivités locales pour mener la réflexion sur la démocratie participative.

Il a tout de même tenu à faire noter que « la Démocratie participative n’est pas une remise en cause de la représentation ». Elle est plutôt selon lui, « une approche complémentaire » qui permet de renouer les liens entre la société civile et les institutions. Ce fut l’occasion pour lui d’inviter les différents participants au Fidépa 5 à découvrir le Bénin et tous ses atouts touristiques. Rappelons que ces travaux qui ont démarré ce jeudi 8 août prendront fin le dimanche 11 août. C’est plus de 800 participants auront droit à plusieurs conférences et discussions au cours desquelles le sujet central sera la démocratie participative. Plusieurs personnes seront distinguées à l’issue de ce cinquième Forum International de la Démocratie Participative en Afrique (Fidépa 05). Le maire de la ville de Cotonou a également fait savoir que l’occasion de ce forum sera saisie pour vendre la destination Bénin. Dans ce cadre les participants auront ainsi la chance de visiter certains sites touristiques. Il s’agit par exemple du Centre agro-écologique de Songhaï à Porto-Novo, des sites de Ouidah, d’Abomey. La Zone Industrielle de Glo-Djigbé sera également visitée.