Bénin : un pêcheur mort repêché à Bopa

Le corps d’un pêcheur décédé par noyade le dimanche 4 août 2024 dans le lac Ahémé a été récupéré lundi 5 août dans le village de Gantitomey dans la commune de Bopa. Le disparu est un pêcheur âgé d’environ 70 ans. D’après les informations, cet homme était parti très tôt, dimanche 04 août à la pêche.

Cependant, il n’est plus revenu à la maison. Ainsi, les pêcheurs du village se sont lancés à sa recherche aux environs de 17 heures en vain. Son corps sans vie a été finalement retrouvé dans le village de Gantitomey dans la Commune de Bopa. Pour rappel, le mardi 11 juin 2024, le corps sans vie d’une femme a été repêché à

. D’après les témoins, le corps sans vie flottait sur l’eau au niveau du pont de Tokpa lorsque la police fluviale est alertée par les passants. La défunte serait une maîtresse coiffeuse célibataire et mère de deux enfants. Elle serait dans un état de dépression. Laquelle dépression est survenue suite à sa séparation avec son compagnon. Avant ce cas, deux élèves sont décédés par noyade à la plage de Fidjrossè, vendredi 22 mars 2024. Le premier corps a été retrouvé sur la surface de la mer samedi 23 mars et repêché par des pêcheurs. Le second corps a été retrouvé dimanche 24 mars dernier.