Ce milliardaire retrouve une place sur le podium des plus grandes fortunes du monde

Bernard Arnault. Photo: François BOUCHON/Le Figaro

Le classement des personnalités les plus fortunées connaît un nouveau rebondissement. Bernard Arnault, PDG du géant du luxe LVMH, reprend sa place sur le podium des plus grandes fortunes mondiales selon les dernières données de Bloomberg. Avec un patrimoine estimé à 192 milliards de dollars, le magnat français se hisse à la troisième position, derrière Jeff Bezos d’Amazon (200 milliards) et Elon Musk (241 milliards).

Ce retour au sommet intervient seulement trois jours après avoir quitté le top 3. Arnault dépasse désormais Mark Zuckerberg, cofondateur de Facebook, dont la fortune s’élève à 187 milliards d’euros. Cette ascension s’explique par une progression de 1,66 milliard de dollars pour Arnault, tandis que Zuckerberg accusait une perte de 3,37 milliards sur la même période.

La performance boursière de LVMH joue un rôle crucial dans cette dynamique. Le cours de l’action du groupe de luxe a enregistré une hausse de 3,47% en une semaine, atteignant 656 euros. Arnault, qui détient près de la moitié du capital de LVMH, bénéficie directement de cette appréciation.

Cependant, le parcours d’Arnault n’a pas été sans embûches. Le ralentissement économique en Chine a pesé sur les ventes du secteur du luxe, impactant la fortune du dirigeant français. Depuis le début de l’année, sa valeur nette a diminué de 15,6 milliards de dollars, et l’action LVMH a cédé plus de 10%.

Le contraste est frappant avec les magnats de la technologie. Mark Zuckerberg a vu sa fortune bondir de 59,2 milliards de dollars depuis janvier, tandis que Jeff Bezos et Elon Musk ont respectivement gagné 23,3 et 11,6 milliards.