Corée du Nord : le régime tente de faire face aux fortes inondations

Depuis le 31 juillet, la Corée du Nord est en proie à d’importantes inondations. Selon de premiers rapports, émanant notamment de la Corée du Sud, les fortes et terribles montées des eaux auraient entraîné la mort de 1.000 à 1.500 personnes environ. Des accusations que réfute Pyongyang.

Malgré tout, le régime continue de rencontrer d’innombrables difficultés à gérer cette situation des plus complexes. Premièrement, la Corée du Nord a tout simplement refusé l’aide de ses voisins, russes et sud-coréens. En effet, le régime dirigé par Kim Jong-Un a affirmé qu’il était en mesure d’assurer la sécurité de ses citoyens et de ses infrastructures, tout seul.

Pyongyang tente de faire face aux inondations

En outre, la Corée du Nord, par la voix de son agence centrale de presse (KCNA) a accusé la Corée du Sud d’inventer des chiffres totalement farfelus. KCNA évoque même des “faits miraculeux” qui font qu’absolument aucune vie n’aurait été perdue au cours de ces importantes inondations. En outre, le régime a annoncé qu’il allait héberger près de 15.000 personnes à Pyongyang.

Le gouvernement nord-coréen a confirmé qu’il allait se reposer sur l’autosuffisance du pays, pour accompagner ces centaines de familles dont les maisons ont été détruites. Celles-ci devraient rester dans la capitale nationale jusqu’à ce que leurs maisons soient entièrement reconstruites. Un plan complet, comprenant assistance alimentaire, médicale et éducative pour les enfants, a d’ailleurs été présenté.

463mm de pluie en une journée

Malgré tout, le régime a tenu à saluer et remercier les pays étrangers, ainsi que les organisations internationales, pour leur réaction rapide et leur offre de soutien humanitaire. Pour rappel, c’est dans le sud-ouest du pays que des pluies diluviennes sont tombées. À Kaesong, par exemple, ce sont 463 millimètres de pluie qui seraient tombés en l’espace de 24 heures à peine.