Cotonou, capitale régionale des droits de l’homme pour trois jours

Flickr Pr Bénin

L’édition 2024, de la consultation régionale des institutions nationale des droit de l’homme dans l’espace Cedeao et au sahel s’ouvre la semaine prochaine à Cotonou. C’est en prélude à cet évènement que la commission béninoise des droits de l’homme a animé une conférence de presse dans la matinée de ce jeudi 22 août 2024 pour imprégner les acteurs des médias du déroulement ainsi que des enjeux desdites consultations.

Renforcer le rôle global des institutions nationales des droits de l’homme (Indh) dans la promotion et la protection des droits de l’Homme, avec un accent particulier sur les questions de la paix, la sécurité, le droit à l’éducation, la protection des migrants et des personnes déplacées internes et, la place des entreprises et des droits de l’Homme dans le travail des INDH pour le développement durable. C’est l’objectif de la 6ème Consultation régionale des Institutions Nationales des Droits de l’Homme (Indh) d’Afrique de l’Ouest et du Sahel.

Publicité

Cet événement, qui réunira autour de la même table du 27 au 29 août 2024 les membres des institutions nationales des droits de l’homme de quatorze (14) Etats membres de la CEDEAO dont le Bénin, est placé sous le thème « le rôle des institution nationales des droits de l’homme dans la promotion d’une paix, d’une sécurité et d’un développement durable en Afrique de l’Ouest ». En effet, malgré des progrès encourageants, le fonctionnement et l’efficacité de nombreuses Indh de la sous-région continuent d’être éprouvés par des défis divers. Il se pose des problèmes entre autres en termes de manque d’indépendance et de financement adéquats, de lacunes institutionnelles et organisationnelles et, dans certains cas, de fermeture complète, comme il a été donné de constater malheureusement dans certains pays. « À une plus grande échelle, l’Afrique de l’Ouest est en proie à divers défis domestiques et transnationaux qui ont affecté le travail des Indh consistant à garantir le respect et la protection des droits de l’Homme dans notre sous-région », dira Sidikatou Adamon épse Houédété, vice-présidente et Présidente par intérim de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme, au cours de la conférence de presse

Les objectifs spécifiques de cette Consultation régionale à Cotonou sont entre autres : d’examiner et explorer les possibilités d’élargir la coopération régionale en vue de renforcer la mise en œuvre des stratégies nationales et régionales en matière de promotion et de protection des droits de l’homme et de contribuer aussi bien à la paix qu’à la sécurité en Afrique de l’Ouest et au Sahel. Il permettra également d’explorer des approches novatrices du droit à l’éducation, en particulier pour les enfants dans des milieux de déplacés internes et d’examiner et d’identifier des opportunités stratégiques pour les Indh, d’élargir leur cercle de collaboration avec les acteurs pertinents dont la Société Civile, les institutions étatiques et les autorités nationales, afin de contribuer davantage à la consolidation de la démocratie, à l’indépendance de la justice et au respect de l’Etat de droit dans notre sous-région. Plusieurs activités vont meubler cette consultation régionale qui se tient du 27 au 29 août prochain.