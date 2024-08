Coupe du monde: ce pays du Maghreb veut se débarrasser de ses bidonvilles

Casablanca - Maroc (Ph. Expedia)

Les grands événements sportifs internationaux ont souvent servi de catalyseurs pour des transformations urbaines majeures. Qu’il s’agisse des Jeux Olympiques ou de la Coupe du monde de football, ces compétitions poussent les pays hôtes à remodeler leurs villes, parfois au détriment des populations les plus vulnérables. Certains gouvernements saisissent l’occasion pour améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers défavorisés, tandis que d’autres optent pour des solutions expéditives, déplaçant les communautés marginalisées loin des regards des visiteurs internationaux. Cette dynamique complexe entre développement urbain et justice sociale se manifeste une fois de plus au Maroc, où la perspective d’accueillir la Coupe du monde 2030 accélère un ambitieux projet de rénovation urbaine à Casablanca.

Un chantier titanesque pour éradiquer les bidonvilles

La métropole marocaine s’est lancée dans une course contre la montre pour métamorphoser son paysage urbain avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2030. Au cœur de cette transformation se trouve un projet colossal visant à reloger 62 000 familles vivant actuellement dans les bidonvilles de Casablanca et de ses environs, notamment Nouaceur, Médiouna et Mohammedia. Les autorités ont mis en branle un vaste programme de construction de logements sociaux, mobilisant une dizaine de sociétés immobilières pour ériger ces nouvelles habitations.

L’ampleur du projet se reflète dans le budget alloué : 18,6 milliards de dirhams, soit une somme considérable témoignant de l’engagement des pouvoirs publics. Ce financement provient d’un effort concerté impliquant diverses instances, du Conseil régional de Casablanca-Settat au ministère de l’Économie et des Finances, en passant par le ministère de l’Aménagement du territoire national et la direction des Domaines de l’État. Les futurs bénéficiaires sont également appelés à contribuer, soulignant la volonté d’impliquer les communautés concernées dans ce processus de relogement.

Entre aspirations sociales et impératifs d’image

Ce projet d’envergure soulève des questions sur les motivations profondes des autorités marocaines. D’un côté, l’initiative peut être perçue comme une opportunité unique d’améliorer durablement les conditions de vie de milliers de familles, offrant un accès à des logements décents et aux services de base. De l’autre, le timing de cette opération, calqué sur l’échéance de la Coupe du monde, laisse entrevoir des considérations d’image internationale.

La volonté de « débarrasser » la capitale économique du royaume de ses bidonvilles avant l’arrivée des projecteurs mondiaux évoque les pratiques controversées observées dans d’autres pays hôtes de grands événements sportifs. Le défi pour les autorités marocaines sera de concilier les impératifs d’embellissement urbain avec un véritable souci du bien-être des populations relogées, en évitant les écueils de déplacements forcés ou de relogements hâtifs et mal planifiés.

Un test pour le modèle de développement marocain

Le succès de ce projet de relogement massif sera scruté de près, tant par la communauté internationale que par la société marocaine elle-même. Il représente un test crucial pour la capacité du Maroc à gérer des transformations urbaines d’envergure tout en préservant le tissu social. L’approche adoptée par Casablanca pourrait servir de modèle – ou de contre-exemple – pour d’autres villes du pays et de la région confrontées à des défis similaires d’urbanisation rapide et de persistance de l’habitat informel.

Au-delà de l’éradication des bidonvilles, l’enjeu réside dans la création de véritables communautés intégrées, où les anciens habitants des quartiers informels pourront trouver non seulement un toit, mais aussi des opportunités d’emploi, d’éducation et d’épanouissement social. La réussite de cette entreprise dépendra de la capacité des autorités à accompagner le relogement par des politiques sociales et économiques inclusives, garantissant une transition en douceur vers un nouveau mode de vie urbain.

Alors que le Maroc se prépare à accueillir le monde du football, le sort des 62 000 familles de Casablanca rappelle que derrière les enjeux sportifs et médiatiques se jouent des transformations sociales profondes. La manière dont le royaume gèrera ce défi urbain et humain en dira long sur sa vision du développement et sa capacité à conjuguer progrès économique et justice sociale.