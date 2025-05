Maghreb : des dizaines de millions pour construire un centre d’affaires international

Casablanca - Maroc (Ph. Expedia)

Alors que la concurrence entre villes ne cesse de croître pour attirer talents et capitaux, certaines agglomérations décident de passer à la vitesse supérieure. Mohammedia, située à un carrefour stratégique entre Casablanca et Rabat au Maroc, veut aujourd’hui s’imposer comme une plateforme économique d’envergure. Pour ce faire, elle mise sur un centre d’affaires international pensé comme un levier de transformation territoriale.

Une structure hybride au service de l’innovation

Le futur centre d’affaires ne se contentera pas d’abriter des bureaux. Son architecture multifonctionnelle intégrera des espaces pensés pour accompagner les dynamiques économiques modernes : incubateur de startups, fablab pour l’innovation technologique, et zones de coworking pour une collaboration agile entre professionnels. Une section entière sera dédiée à la formation continue, preuve que le projet cherche autant à attirer qu’à former les talents.

L’infrastructure comprendra également des services destinés à fluidifier la vie professionnelle et sociale de ses usagers : un appart-hôtel pour héberger les visiteurs, un espace de restauration pour favoriser les échanges informels, une bibliothèque et une salle de conférence d’une capacité de 150 personnes. Ce choix d’aménager un lieu à la fois productif et accueillant reflète une ambition bien au-delà du simple immobilier d’entreprise.

Une enveloppe ambitieuse pour un projet stratégique

La Chambre de commerce, d’industrie et de services de Casablanca-Settat, à l’origine du projet, a fixé le budget des prestations à 76,52 millions de dirhams. Un montant qui témoigne de la volonté d’inscrire durablement le centre dans le paysage économique régional. La maîtrise d’œuvre a été confiée à une équipe expérimentée : les architectes Mohammed Loudghriri (Archi LM) et Hind Achtaich (Arching), en collaboration avec le bureau d’étude BETAM.

Plutôt que d’étaler le projet dans le temps, les initiateurs ont opté pour un calendrier serré. Le chantier est prévu sur une durée totale de 22 mois. Cette rapidité d’exécution illustre un besoin urgent de combler un manque en infrastructures d’accueil pour les initiatives économiques à Mohammedia et dans sa région.

Un outil au cœur du développement urbain

Construire un centre d’affaires, c’est bien plus que poser des fondations et ériger des murs. C’est doter une ville d’un outil structurant qui permet à la fois de catalyser l’innovation et de structurer les services économiques. Dans le cas de Mohammedia, cette infrastructure pourrait jouer un rôle d’interface entre différents réseaux : entreprises établies, porteurs de projets, experts, investisseurs et formateurs.

Ce type d’équipement agit comme un carrefour des dynamiques urbaines. Il attire, il connecte, il diffuse. À l’instar d’un cœur battant, il insuffle de la vitalité dans les artères de la ville. En transformant un simple terrain en un pôle économique, la ville se donne les moyens d’attirer et de retenir des profils stratégiques, qu’ils soient nationaux ou venus d’ailleurs au Maghreb.

Ce projet marque une étape décisive dans l’évolution de Mohammedia. Il faudra attendre l’achèvement du chantier pour juger de son impact concret. Mais déjà, les ambitions sont posées, les plans sont dessinés, et l’économie locale pourrait bien y trouver un nouveau souffle.