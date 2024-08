Dessalement au Maghreb: un groupe américain débloque des millions $ 

Luis Tosta - Unsplash

Au Maghreb, la question de dessalement de l’eau se pose notamment pour alimenter en eau potable l’ensemble de la population ! À ce titre, de nombreux investissements sont réalisés. Que ce soit en Algérie ou au Maroc, les gouvernements respectifs annoncent et lancent bon nombre de projets.

Des projets qui attirent d’ailleurs de nombreuses entreprises étrangères. C’est le cas d’Energy Recovery, fabricant américain de systèmes de récupération d’énergie pour les industries et réfrigération de l’eau et du CO2. L’entreprise a annoncé ce jeudi lancer un grand programme d’investissement au Maroc, à hauteur de 27.5 millions de dollars. L’objectif ? Fournir des échangeurs de pressions qui permettront de dessaler l’eau de mer.

Une entreprise américaine annonce investir au Maroc

Le projet sera officiellement lancé d’ici à la fin de cette année 2024. Un vrai soulagement pour le Maroc qui connaît un sérieux problème d’accès à l’eau potable à cause des sécheresses de plus en plus courantes et fortes, qui causent un stress hydrique. Afin d’assurer l’accès à une propre et buvable, le Maroc a donc lancé un grand projet de dessalement. D’ici à 2030, la moitié de son eau potable devra être ainsi produite.

Les projets financés par Energy Recovery permettront notamment de produire plus d’un million de mètres cubes d’eau, par jour. De quoi permettre à 600.000 personnes de boire correctement. Une stratégie assumée. Selon le gouvernement et le vice-président de l’entreprise, le dessalement est la seule façon pour les pays d’Afrique du Nord de faire face aux sécheresses répétées.

Des échangeurs écologiques

Face aux critiques des ONG et associations qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement, quant à ce procédé, Energy Recovery a tenté de rassurer. Les échangeurs de pression qui sont proposés sont considérés comme “verts” dans le sens où ils permettent de réduire la consommation d’énergie de l’ordre de 60% par rapport aux autres présents sur le marché évitant la libération de 475.000 tonnes de CO2.