Elon Musk: la Chine lance un projet pour le concurrencer

Photo DR

La Chine fait tout pour concurrencer Elon Musk et ses entreprises. En effet, alors que BYD mène une véritable guerre commerciale à Tesla, c’est désormais au tour de Starlink d’être poussé dans ses retranchements. La Chine a annoncé attaquer ce marché, avec des ambitions très élevées.

L’entreprise d’État, la Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST) a confirmé avoir lancé son premier lot de satellites avec pour objectif de créer et développer sa toute première mégaconstellation. Un objectif similaire à ce que propose Starlink, qui souhaite, rappelons-le, permettre au monde entier d’avoir accès à internet, même aux personnes qui se trouvent dans les régions les plus reculées.

Publicité

Starlink, bientôt concurrencé par la Chine

Le chemin reste encore très long toutefois puisque Starlink compte actuellement 5.500 satellites en orbite autour du monde. La Chine n’en est qu’à ses débuts et devrait d’ailleurs rencontrer pas mal de difficultés à aller aussi loin, ses technologies étant ciblées par une série de sanctions occidentales. Malgré tout, la SSST se veut particulièrement ambitieuse et n’hésite d’ailleurs pas à l’afficher.

En effet, la Chine aimerait déployer jusqu’à 15.000 satellites au total, d’ici à 2030, en orbite basse (entre 300 et 2.000 kilomètres au-dessus de nos têtes). Cela permettra d’offrir, au moins aux internautes chinois, une connexion rapide et sans latence. Pour ce qui est du reste du monde, on peut aisément imaginer que seuls les partenaires et nations très proches de la Chine se laisseront tenter.

Pékin affiche ses ambitions

Côté Starlink, ce sont 10.000 nouveaux satellites qui seront lancés dans les années à venir. Elon Musk dispose d’ailleurs d’un autre avantage de taille. Outre le fait que Starlink ait déjà fait ses preuves, son réseau est aussi utilisé par de grandes institutions ainsi que par des agences gouvernementales, qui n’ont pas hésité à faire appel à ses services pour se doter d’une connexion fiable.