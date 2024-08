Énergie: la Chine annonce un petit exploit

Photo Unsplash

La Chine, champion du monde des énergies renouvelables ? En effet, selon les chiffres présentés par Pékin, l’Empire du Milieu consommerait désormais quasiment 25% d’énergie propre ou bas-carbone. Pour rappel, Pékin souhaite être neutre en carbone d’ici à l’année 2060.

Le 29 août, le gouvernement chinois a confirmé que le pays avait bel et bien entamé une course contre-la-montre pour assurer une pleine et totale transition énergétique. Une nécessité pour le gouvernement puisque la Chine est le premier pollueur au monde. Aucun autre pays ne libère autant de gaz à effet de serre. De quoi écorner l’image de Pékin, alors que l’exécutif souhaite justement la contrôler.

25% d’énergie propre en Chine

Résultat, le pays développe rapidement, fortement et de manière soutenue, son industrie du renouvelable. Et selon le gouvernement, les avancées sont exceptionnelles. En effet, en 10 ans, Pékin est passé de 15.5% de consommation d’énergie verte ou bas-carbone, au total, sur une année et sur l’ensemble de son territoire, à 26.4%. La multiplication des capacités éoliennes et solaires en serait la raison principale.

D’ailleurs, les avancées sont tellement rapides que la Chine a atteint avec six ans d’avance les objectifs fixés par Xi Jinping et ses instances. Aujourd’hui, en termes de puissance, la Chine développe ainsi 339 GW d’énergie propre (éolien et solaire combiné), soit 64% de ce que la planète est en mesure de produire actuellement. C’est plus du double que le reste du monde.

La Chine doit toutefois faire face à d’autres défis

Suivent ensuite les USA (avec 40 GW) puis le Brésil (13 GW) et enfin, le Royaume-Uni (10 GW) et l’Espagne (9 GW). Malgré tout, la Chine continue d’utiliser des énergies extrêmement polluantes, comme les centrales à charbon, pour continuer à produire de l’électricité peu onéreuse et rapidement, afin de répondre aux besoins de sa population, qui est l’une des plus émettrices de CO2.