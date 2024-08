Énergie solaire: la plus grande ferme du monde va voir le jour dans ce pays 

Photo de Biel Morro sur Unsplash

Le monde cherche de plus en plus à produire de l’énergie propre, verte. C’est le cas en Afrique, en Europe, mais aussi en Asie ou encore en Océanie. D’ailleurs, l’Australie vient d’annoncer qu’elle allait lancer la plus grande ferme d’énergie solaire, au monde. Un projet d’envergure !

La nouvelle plus grande ferme du monde en termes d’énergie solaire va voir le jour en Australie. C’est en tout cas ce qu’a affirmé Tanya Plibersek, la ministre australienne de l’Environnement. Selon les premiers retours, ce projet d’exception devrait permettre de créer assez d’énergie à l’année pour alimenter pas moins de trois millions de logements à travers le pays, sur un an.

L’Australie annonce un projet d’envergure

Seront ainsi installés, des panneaux solaires photovoltaïques ainsi que des batteries qui pourraient stocker jusqu’à 40 gigawatts d’énergie. D’ici à quelques années, un câble pourrait même relier l’Australie à… Singapour ! L’objectif ? Exporter cette énergie propre. Selon les premières estimations, ce sont deux gigawatts d’électricité propre qui transiteront à travers les profondeurs pour rejoindre l’Asie.

Les chiffres entourant ce projet sont assez incroyables. Ce projet sera grand de 12.000 hectares au total et coûtera pas moins de 21 milliards d’euros. Il sera soutenu par quelques grandes fortunes australiennes, dont Mike Cannon-Brookes, ponte de la technologie, qui est également connu pour son engagement en faveur de l’environnement et de la production d’énergie verte, éco-responsable.

Quelques accords doivent encore être signés

Quelques étapes restent encore à franchir pour que l’Australie devienne l’une des principales puissances écologiques de ce monde. Premièrement, le gouvernement doit encore donner son feu vert (mais cela ne devrait poser aucun problème). En outre, d’autres acteurs internationaux engagés, comme l’autorité des marchés de l’énergie à Singapour, les communautés autochtones australiennes ainsi que le gouvernement indonésien devront aussi donner leur aval.