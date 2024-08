Espace : ce pays africain se positionne avec un ambitieux projet

Photo d'illustration : DR

La Côte d’Ivoire marque une avancée significative dans le domaine des technologies spatiales avec une annonce majeure de l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB). En collaboration avec l’Institut de Technologie de Dar es Salaam (DIT) en Tanzanie, l’INP-HB a réussi à se démarquer lors de la 8ᵉ édition du programme spatial KiboCUBE.

Ensemble, les deux institutions ont développé le TanSat-1, un CubeSat de 1U mesurant 10 cm x 10 cm x 11,35 cm et pesant jusqu’à 1,3 kg. Ce satellite miniature est conçu pour renforcer les capacités technologiques et tester de nouvelles solutions en matière de collecte de données via l’Internet des objets (IoT), de relais d’information et d’acquisition d’images.

Le TanSat-1, projet ambitieux pour la Côte d’Ivoire et la Tanzanie, a pour objectif de suivre les balises GPS situées dans les réserves fauniques et de recueillir des données environnementales à l’aide de capteurs spécialisés. Cette initiative vise non seulement à améliorer la conservation de la biodiversité, mais également à soutenir les efforts pour atténuer les effets du changement climatique. En conséquence, le projet s’inscrit parfaitement dans plusieurs Objectifs de Développement Durable (ODD), soulignant l’engagement des deux pays en matière de préservation environnementale.

Le programme KiboCUBE, géré par l’Agence spatiale japonaise (JAXA), a déjà ouvert la voie à des nations comme le Kenya, le Guatemala, Maurice, la Moldavie et l’Indonésie, qui ont toutes lancé leurs satellites grâce à cette opportunité. Cette expérience a été le tremplin pour ces pays afin de créer des agences spatiales nationales, élaborer des politiques spatiales et initier des économies spatiales locales.

Pour la Côte d’Ivoire, ce projet représente un pas décisif dans le renforcement de ses capacités spatiales et dans l’élargissement de son rôle sur la scène internationale. L’INP-HB, à travers cette collaboration, illustre son engagement à mettre en œuvre des technologies de pointe et à jouer un rôle actif dans le développement spatial. En combinant les compétences techniques de l’INP-HB avec l’expertise de l’Institut de Technologie de Dar es Salaam, la Côte d’Ivoire démontre son ambition de faire progresser ses capacités technologiques tout en contribuant à des enjeux globaux cruciaux.