Europe: Elon Musk provoque la colère des autorités de ce pays

Courtesy of Getty Images

Elon Musk, figure controversée de la tech mondiale, ne cesse de faire parler de lui. Le milliardaire américain, connu pour ses positions tranchées et ses déclarations provocatrices, a souvent été au cœur de polémiques. Que ce soit par ses tweets sur la politique, l’économie ou la technologie, Musk a régulièrement suscité des réactions vives de la part du public et des institutions. Son rachat de Twitter, rebaptisé X, a notamment soulevé des inquiétudes quant à sa vision de la liberté d’expression et sa gestion de la modération des contenus sur la plateforme.

Une nouvelle controverse éclate outre-Manche

Le gouvernement britannique vient d’entrer en conflit ouvert avec Elon Musk suite à ses commentaires sur les récentes émeutes d’extrême droite dans le pays. Le propriétaire de X a répondu à un message attribuant les violences à « l’immigration de masse » en prédisant qu’une « guerre civile est inévitable ». Cette déclaration a provoqué l’ire des autorités qui ont qualifié ses propos d’ »injustifiables » et d’ »irresponsables« .

Publicité

Heidi Alexander, secrétaire d’État chargée de la Justice, a rappelé à Musk sa responsabilité en tant que propriétaire d’une importante plateforme de réseaux sociaux. Elle a souligné l’importance d’appeler au calme dans de telles situations, plutôt que d’attiser les tensions. Le porte-parole du Premier ministre a également condamné les commentaires de Musk, affirmant qu’ils n’avaient aucune justification.

Le rôle des réseaux sociaux remis en question

Cette controverse intervient dans un contexte où le rôle des réseaux sociaux est de plus en plus scruté. Les récentes émeutes ont été alimentées par des rumeurs non fondées concernant l’origine et la religion du suspect d’une attaque au couteau ayant coûté la vie à trois fillettes. Ces spéculations ont été largement relayées sur les plateformes en ligne, notamment par des influenceurs proches de l’extrême droite.

Le gouvernement britannique a déjà mis en garde à plusieurs reprises les réseaux sociaux et leurs dirigeants sur leur responsabilité. Keir Starmer, le Premier ministre travailliste, a rappelé que la loi s’appliquait aussi bien en ligne que hors ligne. Cette affaire soulève des questions cruciales sur la modération des contenus et la propagation de la désinformation sur les réseaux sociaux.

Un bras de fer qui s’intensifie

L’échange entre Elon Musk et les autorités britanniques ne s’est pas limité à un seul incident. Le milliardaire a continué à commenter la situation, répondant notamment à un message de Tommy Robinson, un agitateur antimusulman dont le compte avait été précédemment supprimé avant d’être rétabli par Musk lui-même. Il a également remis en question les propos de Keir Starmer sur la protection des communautés musulmanes.

Publicité

Cette escalade verbale met en lumière les tensions croissantes entre les géants de la tech et les gouvernements. Les autorités cherchent à réguler les plateformes en ligne, tandis que les dirigeants de ces entreprises, comme Musk, défendent une vision plus libertaire de l’internet. Ce conflit pose des questions fondamentales sur l’équilibre entre liberté d’expression et responsabilité sociale des médias numériques