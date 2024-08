Festival des Masques de Porto-Novo : Succès retentissant pour la 1ère édition (40 000 visiteurs)

Du 2 au 4 août 2024, la ville de Porto-Novo au Bénin a vibré au rythme de sa toute première édition du Festival des Masques. Cet événement culturel majeur a transformé la capitale béninoise en un véritable musée à ciel ouvert, célébrant la richesse des traditions des masques sacrés et profanes du Bénin et de la sous-région.

Selon les chiffres de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD), le festival a attiré près de 40 000 visiteurs en seulement trois jours, confirmant ainsi le potentiel touristique de Porto-Novo. Les places emblématiques de la ville – Migan, Abessan et Lokossa – sont devenues le théâtre d’animations mettant en valeur des masques du Bénin et d’autres pays africains, accompagnés de groupes de musique traditionnelle.

L’Esplanade de l’Assemblée nationale a accueilli des concerts en plein air, où des musiciens béninois ont fait vibrer les foules sous les étoiles. En parallèle, un colloque scientifique international a offert un espace de réflexion sur l’impact du Vodun dans les sociétés post-esclavage.

Le point d’orgue du festival a été la Grande procession des masques le 4 août. Le long du boulevard lagunaire, une parade éblouissante a captivé les spectateurs, chaque masque racontant une histoire unique ancrée dans le patrimoine artistique et culturel béninois.

Dans un communiqué de presse dont votre journal a reçu copie le gouvernement a exprimé sa gratitude envers tous les participants – artistes, artisans, bénévoles, opérateurs économiques et visiteurs – qui ont contribué au succès de l’événement. Leur passion et leur dévouement ont assuré l’authenticité et la joie qui ont imprégné chaque moment du festival.