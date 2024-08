FIDEPA au Bénin : Des acteurs distingués, plusieurs recommandations faites

Photo : DR

Les rideaux sont tombés dans l’après-midi de ce samedi 10 août 2024 sur la cinquième édition du Forum International de la Démocratie Participative en Afrique (Fidépa 05). A l’issue de 3 jours de travaux, un mémorandum a été lu et des recommandations ont été faites par les membres du Comité du Prix d’Excellence du Leadership Local (Pell).

Plusieurs acteurs des collectivités locales ont également reçu ce prix institué pour reconnaître, mettre en lumière et honorer les porteurs des initiatives et innovations au niveau des territoires. De façon plus précise, les recommandations sont allées à l’endroit de l’Union Africaine, de la Cedeao, et de l’Uemoa, des États nationaux, des Partenaires Techniques et Financiers, des associations nationales de collectivités territoriales, des autorités locales, des Universités et centres de recherches, des journalistes et communicants, acteurs du secteur privé en activité dans les territoires. Selon les membres du comité du Prix d’Excellence du Leadership Local (Pell), l’institution du prix fait écho aux préconisations de la Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local adoptée par la conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine réunie en juin 2014 à Malabo, Guinée Équatoriale.

Le Pell permet ainsi de primer l’excellence, la créativité et l’innovation en matière de décentralisation, gouvernance et développement local. Huit pays au total ont participé au prix d’Excellence du leadership local. Il s’agit des pays de la sous-région Afrique de l’Ouest que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Le Bénin s’est démarqué dans plusieurs catégories. Il s’agit de la catégorie « Journalistes et Communicants » avec le journaliste Touraré Aboubakari Aboudou Wahabou de la Radio Su Tii Dera de Nikki. Dans la catégorie « Participation et engagement citoyen », la commune de Kalalé au Bénin a été le lauréat.

Rappelons que, la cinquième édition du Forum International de la Démocratie Participative en Afrique (Fidépa 05) a eu lieu autour du thème : « Citoyenneté et démocratie participative comme leviers de relance dans un contexte de crises géopolitiques, économiques et de transition ». Dans son discours de clôture, le maire de la ville de Cotonou, Luc Sètondji Atropko, Président de l’OIDP Afrique s’est réjoui de ce que les travaux auront le mérite de renforcer la démocratie participative dans les territoires.

« Des discussions que nous avions eues, ont mis en évidence la nécessité de repenser nos modèles de gouvernance, de renforcer la participation citoyenne et de promouvoir des solutions novatrices pour surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés », a-t-il fait savoir. Notons qu’au total, ce forum a connu la participation de plus de 800 personnes.