Gastronomie du Maghreb : ces 3 pays se distinguent avec leur recette de pain

La gastronomie du Maghreb, riche et variée, a été célébrée dans le prestigieux classement Tasteatlas Awards. Les pains traditionnels de cette région sont mis à l’honneur, avec des recettes emblématiques de Libye, du Maroc et d’Algérie se distinguant parmi les meilleurs au monde. La Mahdjouba et la Kesra algériennes se classent aux deux premières places, soulignant l’excellence des traditions culinaires maghrébines.

Dans le classement Tasteatlas Awards, la Mahdjouba, un pain plat et floconneux, a été élue meilleur pain maghrébin. Ce pain, apprécié pour sa texture légère et sa saveur unique, est une spécialité algérienne qui occupe une place de choix dans la gastronomie locale. La Kesra, également connue sous le nom de « Aghroum », se classe en deuxième position. Ce pain traditionnel kabyle, préparé à base de semoule et cuit au tadjine, est un pilier des repas algériens.

La présence des pains maghrébins dans le classement Tasteatlas Awards reflète l’influence et la richesse de la gastronomie de la région. Le M’semen marocain se place en troisième position, suivi du Bazin libyen et du Batbout marocain respectivement en quatrième et cinquième positions. Le M’semen est un pain feuilleté très apprécié au Maroc, tandis que le Bazin libyen et le Batbout marocain ajoutent à la diversité et à la richesse des traditions culinaires du Maghreb.

Cette reconnaissance internationale met en lumière non seulement la qualité des recettes traditionnelles, mais aussi l’importance de préserver et de promouvoir les patrimoines gastronomiques du Maghreb. Les pains algériens, marocains et libyens sont des éléments essentiels de la culture alimentaire de la région, et leur classement parmi les meilleurs au monde souligne leur rôle central dans la cuisine maghrébine.