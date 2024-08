Gaz en Afrique : ces deux pays s’associent pour un important projet

(Canva)

Le Nigéria et la Guinée équatoriale ont franchi une étape décisive dans leur coopération énergétique en signant un accord pour la construction d’un gazoduc reliant les deux nations. Cet accord, officialisé ce vendredi 16 août, s’inscrit dans le cadre de l’initiative Gas Mega Hub (GMH) de la Guinée équatoriale, un projet ambitieux visant à renforcer les capacités énergétiques de la région.

L’annonce de ce partenariat stratégique a eu lieu lors de la visite officielle du président nigérian Bola Tinubu en Guinée équatoriale. Le projet de gazoduc, qui reliera les deux pays, permettra de maximiser l’exploitation des ressources gazières en optimisant les infrastructures existantes, notamment le complexe gazier de Punta Europa situé sur l’île de Bioko.

Ce complexe comprend une usine de production de gaz de pétrole liquéfié (GPL), une installation de production de méthanol, ainsi qu’une unité de liquéfaction de gaz naturel. Grâce à ce nouveau gazoduc, la Guinée équatoriale espère diversifier les sources d’approvisionnement de son usine de GNL, renforçant ainsi sa position sur le marché énergétique international.

« En nous associant au Nigéria, nous renforçons non seulement la coopération bilatérale, mais aussi la collaboration régionale afin de garantir un approvisionnement sûr et fiable en gaz pour notre installation de GNL à Punta Europa pour les années à venir » a signifié monsieur Antonio Oburu Ondo, le ministre des Mines et des Hydrocarbures de la Guinée équatoriale.

Pour le Nigéria, ce partenariat ouvre des perspectives économiques et stratégiques importantes, en renforçant ses liens avec ses voisins et en soutenant son ambition de renforcer son statut d’acteur majeur dans le secteur énergétique africain. Ce projet de gazoduc pourrait également jouer un rôle crucial dans la sécurité énergétique de la région, en facilitant l’acheminement du gaz naturel à travers l’Afrique de l’Ouest.

La concrétisation de ce projet promet de renforcer la coopération entre les deux pays, tout en contribuant au développement économique et énergétique de la région. Les détails techniques et financiers de ce gazoduc devraient être précisés dans les prochains mois, alors que les deux pays travaillent en étroite collaboration pour mener à bien ce projet d’envergure.