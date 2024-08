Gdiz au Bénin : Epaté, le sénateur Douye Diri compte reproduire l’initiative au Nigéria

La Zone Industrielle de Glo-Djigbé continue de susciter de l’intérêt dans la sous-région. En effet, le Sénateur Douye Diri, Gouverneur de l’État de Bayelsa du Nigéria était récemment dans les locaux de la Gdiz. L’objectif était en effet de toucher du doigt ce qui se fait au sein de cette zone dédiée à la transformation des matières premières au Bénin. De la salle de maquette aux différentes unités de transformations, l’hôte de marque a eu la chance de voir les diverses installations lors de la visite guidée assurée de main de maître par le patron de la Sipi-Bénin Sa en la personne de Létondji Béhéton.

A l’issue de la visite, le Sénateur Douye Diri n’a pas manqué d’exprimer sa profonde admiration. Pour lui, il serait heureux de reproduire cette même expérience chez lui avec le groupe ARISE. « La GDIZ représente un exemple inspirant de ce que nous souhaitons accomplir à Bayelsa », a confié l’hôte de Létondji Béhéton. Notons qu’avant lui, plusieurs autres personnalités ont défilé dans les locaux de la Gdiz.

On retient par exemple le passage d’Ibrahim Almubarak, Vice-Ministre de l’Investissement d’Arabie Saoudite. L’autorité saoudienne qui a eu l’opportunité de découvrir toutes les opportunités qu’offre la Gdiz. Ibrahim Almubarak a également discuté des opportunités d’investissement et des perspectives de coopération industrielle et commerciale. On retient particulièrement que le secteur des textiles a particulièrement intéressé l’autorité saoudienne.