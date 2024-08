Hydrocarbures au Maghreb : ce grand producteur vise le marché d’un pays de l’AES

L’Algérie, pilier du secteur énergétique en Afrique du Nord, se prépare à intensifier sa présence sur le marché international des hydrocarbures avec des ambitions croissantes. Le pays, reconnu pour ses vastes réserves de pétrole et de gaz, se tourne résolument vers l’expansion de ses activités, tant au niveau continental qu’international. Cette démarche s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer sa position de leader dans le domaine des hydrocarbures.

Le Groupe pétro-gazier national, Sonatrach, continue de jouer un rôle clé dans cette dynamique. Après avoir récemment renforcé sa présence en Libye, Sonatrach se prépare à relancer ses opérations au Niger. Cette initiative marque un tournant significatif pour le géant pétrolier et gazier algérien, qui cherche à étendre ses activités et à exploiter de nouvelles opportunités sur le continent africain.

Selon les informations fournies par le ministère algérien de l’Énergie, le ministre Mohamed Arkab se rendra au Niger pour une visite de travail de deux jours. Cette visite, prévue en réponse à une invitation de M. Mahamane Moustapha Barké Bako, ministre nigérien du Pétrole, souligne l’engagement de l’Algérie à renforcer ses relations bilatérales avec le Niger. Accompagné du PDG de Sonatrach, M. Rachid Hachichi, et de plusieurs cadres de son ministère, le ministre Arkab aura pour mission de discuter des opportunités de partenariat dans les secteurs de l’énergie, des mines et des hydrocarbures.

Les rencontres prévues au Niger visent à explorer de nouvelles pistes pour la coopération entre les deux pays. L’objectif est de réactiver les projets de Sonatrach au Niger, qui avaient débuté avec le forage de son premier puits en 2018. Cette démarche s’inscrit dans la stratégie de Sonatrach pour élargir son champ d’action sur le marché africain et global de l’énergie. En renforçant sa présence au Niger, l’Algérie entend non seulement diversifier ses sources de revenus, mais aussi consolider ses relations avec ses partenaires africains.

Le retour de Sonatrach au Niger représente un aspect crucial de la stratégie d’internationalisation de l’entreprise. En renforçant sa présence en Afrique, Sonatrach vise à capter une part plus importante du marché des hydrocarbures et à promouvoir des projets de développement durable qui pourraient profiter à l’ensemble du continent. L’expansion des activités de Sonatrach est également une réponse aux défis mondiaux croissants en matière de sécurité énergétique et de transition énergétique.