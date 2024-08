Hydrocarbures en Afrique du Nord : ce pays compte booster sa production

Photo : Reuters

Confrontée à une démographie galopante, l’Égypte se trouve confrontée à des défis énergétiques croissants. Bien que le pays ait atteint l’autosuffisance en gaz naturel depuis 2018, la demande en électricité continue d’augmenter, exerçant une pression sur les infrastructures existantes. Pour faire face à ces enjeux, le gouvernement égyptien a dévoilé un plan ambitieux visant à renforcer la production nationale de gaz.

Ce jeudi 22 août, le Premier ministre égyptien a pris la parole pour souligner l’importance de l’énergie dans le développement du pays. Il a reconnu les difficultés actuelles liées à la disponibilité du gaz naturel, un élément essentiel pour la production d’électricité, et a annoncé que des mesures stratégiques seraient mises en œuvre pour augmenter l’offre.

L’Égypte, qui produit actuellement environ 5,7 milliards de pieds cubes de gaz naturel par jour, cherche à intensifier ses efforts d’exploration et de production. Récemment, des accords ont été signés pour développer de nouveaux gisements en Méditerranée et dans le golfe de Suez, deux régions stratégiques pour les ressources pétrogazières du pays.

Karim Badawi, le ministre égyptien du Pétrole et des Ressources minérales, a également détaillé un plan d’investissement majeur. Entre 2024 et 2025, l’Égypte prévoit de consacrer 1,2 milliard de dollars à des projets de forage, avec l’objectif de creuser 110 nouveaux puits d’exploration. Ces investissements sont conçus pour non seulement accroître la production nationale, mais aussi pour sécuriser l’approvisionnement en énergie à long terme.

Cette initiative reflète la volonté de l’Égypte de renforcer son indépendance énergétique tout en répondant aux besoins d’une population en pleine expansion. Alors que le pays continue d’attirer des investissements dans le secteur des hydrocarbures, le gouvernement montre sa détermination à transformer ces défis en opportunités, consolidant ainsi la position de l’Égypte comme un acteur clé dans le domaine de l’énergie en Afrique du Nord et au-delà.