il meurt tragiquement 1h après son baptême en tentant de sauver une adolescente

Lincer Lopez. Photo: gofundme

Un homme de 21 ans a tragiquement perdu la vie dans un lac du nord du Texas peu après son propre baptême, en essayant de sauver une adolescente en difficulté dans l’eau. L’incident s’est produit un samedi après-midi au lac Waxahachie, où Lincer Lopez venait d’être baptisé en compagnie d’autres membres de son groupe d’église de Garland.

Lopez a remarqué que la jeune fille commençait à se noyer et a immédiatement réagi. Sans hésiter, il s’est jeté dans le lac pour l’aider, mais s’est rapidement retrouvé en difficulté à son tour. Malgré ses efforts courageux, Lopez n’a pas pu surmonter la force des courants. Un plaisancier à proximité, Jacob Bell, a réussi à tirer la jeune fille de l’eau et a pratiqué la réanimation cardiopulmonaire (RCP), la ramenant à la vie. Malheureusement, Lopez n’a pas pu être sauvé et a été déclaré mort à l’hôpital local.

Les membres de la famille de Lopez, profondément affectés par sa disparition soudaine, l’ont décrit comme une personne altruiste qui n’a pas réfléchi à deux fois avant d’aider les autres, même au péril de sa propre vie. Son oncle, Jacobo Lopez, a souligné le caractère héroïque des actions de son neveu, notant que Lopez a agi par pur instinct pour sauver la jeune fille, sans se soucier du danger potentiel pour lui-même.

La jeune fille, tout comme Lopez, faisait partie d’un grand groupe qui profitait d’une journée au lac après une série de baptêmes. La tragédie a laissé la communauté religieuse sous le choc, alors qu’elle tente de faire face à la perte d’un jeune homme qui venait de vivre un moment spirituel significatif.

Bell, l’homme qui a sauvé la jeune fille, a exprimé sa tristesse pour la famille de Lopez, rappelant sa propre expérience de la perte d’un frère par noyade lorsqu’il était enfant. Il a exprimé son admiration pour le courage de Lopez, soulignant le récent baptême du jeune homme et le sacrifice qu’il a fait en essayant de sauver une autre vie.