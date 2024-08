Maghreb: le Qatar signe un accord stratégique avec ce pays

Emir du Qatar Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani (Kazakhstan/REUTERS/Vyacheslav Prokofyev)

Dans un monde en pleine mutation énergétique, les pays du Golfe redoublent d’efforts pour diversifier leurs économies et consolider leurs alliances internationales. Face à l’inéluctable déclin des énergies fossiles, ces nations, longtemps dépendantes de leurs richesses pétrolières et gazières, cherchent à tisser de nouveaux liens économiques et diplomatiques. Cette stratégie vise à assurer leur prospérité future et à maintenir leur influence sur la scène mondiale. Le Qatar, petit émirat aux ambitions démesurées, se distingue par son approche proactive, multipliant les investissements à l’étranger et les accords bilatéraux. Sa récente percée en Tunisie illustre parfaitement cette dynamique de réinvention économique et géopolitique.

Un partenariat porteur d’espoir pour la Tunisie

Le ministère tunisien du Commerce et du Développement des exportations a récemment annoncé la conclusion d’un accord de partenariat économique et de libre-échange avec le Qatar. Cette entente, fruit de négociations intenses, marque un tournant dans les relations entre les deux pays. Bien que la date précise de la signature n’ait pas été communiquée, l’accord promet d’insuffler un nouvel élan à la coopération bilatérale. Les autorités tunisiennes voient dans ce rapprochement l’opportunité d’un « changement qualitatif » dans leurs échanges avec l’émirat, laissant entrevoir des retombées économiques substantielles pour le pays nord-africain.

Des négociations menées tambour battant

L’annonce de cet accord stratégique intervient dans la foulée d’une deuxième session de pourparlers, qui s’est tenue en Tunisie les 26 et 27 août 2024. Cette rencontre a permis aux deux parties d’affiner les contours de leur future collaboration, jetant les bases d’un partenariat ambitieux. La rapidité avec laquelle les négociations ont abouti témoigne de la volonté commune de Doha et de Tunis de concrétiser rapidement cette alliance économique. Tel un jardinier pressé de voir éclore les fruits de son labeur, les deux pays semblent impatients de récolter les bénéfices de ce rapprochement stratégique.

Vers une synergie économique renforcée

L’accord entre la Tunisie et le Qatar va bien au-delà d’un simple traité commercial. Il incarne une vision de complémentarité économique, où chaque partie apporte ses atouts pour créer une dynamique de croissance partagée. Pour la Tunisie, c’est l’espoir d’attirer des investissements qataris dans des secteurs clés de son économie, tout en ouvrant de nouveaux débouchés pour ses exportations. Du côté qatari, cet accord s’inscrit dans une stratégie plus large de diversification économique et d’expansion de son influence dans la région méditerranéenne. À l’image d’un pont jeté entre le Golfe et le Maghreb, ce partenariat pourrait catalyser des échanges commerciaux et culturels accrus entre les deux rives.

Ainsi, l’accord entre la Tunisie et le Qatar illustre la reconfiguration des alliances économiques à l’échelle régionale. Il met en lumière la quête des pays du Golfe pour de nouveaux partenariats stratégiques, tout en offrant aux nations du Maghreb des opportunités de développement inédites. Alors que le monde s’achemine vers une ère post-pétrole, ces rapprochements diplomatiques et économiques pourraient bien redessiner la carte des influences au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.