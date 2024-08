Inondation mortelle en Afrique : Le Bénin doit anticiper sur le phénomène

Photo d'illustration

(Le parti Les Démocrates et les chefs d’Etat du Sahel compatissent avec les peuples touchés)

Selon un rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (Ocha) des Nations-Unies, les inondations qui frappent actuellement une partie de l’Afrique centrale et de l’Ouest ont déjà touché plus de 700 000 personnes. Cette situation alarmante est le résultat de pluies torrentielles qui s’abattent sur la région à peine deux mois après le début de la saison des pluies.

Après le début de la saison pluvieuse, des pluies torrentielles et des inondations sévères ont affecté plus de 700 000 personnes en République centrafricaine, au Tchad, en Côte d’Ivoire, en République démocratique du Congo, au Liberia, au Niger, au Nigeria, au Mali et au Togo, a déclaré lors d’une conférence de presse, Farhan Haq, Porte-parole adjoint du Secrétaire général des Nations-Unies.

Le nombre de victimes de ces inondations est passé d’environ 9000 il y a moins d’un mois à 11 500 pour Niamey seulement, selon le dernier bilan officiel. 217 morts et plus de 200 blessés ont été enregistrés. Les fortes pluies qui se sont abattues sur Niamey ont endommagé la route nationale 25 la reliant aux provinces de Tillabéri et Tahoua dans l’ouest du Niger. Elles ont provoqué une crue exceptionnelle des cours d’eau avec pour conséquence l’isolement de Niamey, presque entièrement coupée du reste du pays.

Les principales voies de sortie de la ville sont submergées par les eaux. Pour quitter Niamey, « il faut emprunter une pirogue et espérer pouvoir poursuivre le voyage à bord de véhicules sur l’autre rive », expliquent des riverains dont les propos sont rapportés par l’Afp. Á l’est de la capitale, le groupe français de BTP Sogea-Satom met les bouchées doubles pour que le trafic reprenne au plus vite sur la route nationale 1, axe vital du pays qui le parcourt d’ouest en est sur près de 1 500 km. « L’État fait tout pour rétablir le trafic », a assuré à la télévision publique le colonel Salissou Mahaman Salissou, ministre des Transports du Cnsp. Les autorités nigériennes craignent une interruption prolongée du transport.

Face à cette situation, la confédération de l’Alliance des États du Sahel, à travers son président le colonel Assimi Goïta, a réagi. A travers un communiqué rendu publique et publié par la télévision nationale du Niger, l’Aes a exprimé sa compassion aux populations et a indiqué son soutien aux autorités de des pays touchés par cette situation triste et difficile.

Même geste du côté du Bénin avec le parti d’opposition Les Démocrates dirigé par l’ancien président Boni Yayi. Par un communiqué publié le vendredi 23 août, le parti présente ses condoléances aux autorités du Niger et par ricochet à tous les peuples touchés. « C’est avec consternation que nous avons appris les dégâts causés par les dernières pluies diluviennes sur l’ensemble du territoire nigérien», lit – on dans le communiqué du parti. Rappelant les liens séculaires de solidarité entre le Bénin et le Niger, le Parti “Les Démocrates” a aussi présenté « ses sincères condoléances » aux autorités des pays concernés.

Avec la situation actuelle au Niger et la sortie du fleuve Niger de son lit, le Bénin n’est pas épargné. Il urge donc que les autorités prennent les mesures idoines pour éviter aux citoyens les désastres de la montée des eaux.