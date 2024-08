Iran: ce pays d’Afrique du Nord avertit ses compagnies aériennes

Abdel Fattah al-Sissi, président égyptien (Photo AFP)

On ne sait toujours pas ce que va faire l’Iran. En réponse à la mort d’Ismaël Haniyeh, survenue sur son sol, Téhéran a promis de s’en prendre aux autorités israéliennes. On ne sait toutefois ni quand, ni comment. Une incertitude qui laisse craindre le pire au sein même de la communauté internationale.

À ce titre, plusieurs pays ont d’ores et déjà pris leurs dispositions. C’est notamment le cas des États-Unis, de la France ou encore de la Chine qui ont invité l’ensemble de leurs ressortissants à quitter sans attendre le Liban. Le Hezbollah libanais, soutenu par l’Iran, est effectivement en première ligne et pourrait soit s’en prendre à Israël, via leur frontière commune, soit être attaqué, en prévention.

L’Égypte prend une décision au sujet de l’Iran

Plus récemment, c’est l’Égypte qui s’est également positionnée. Les autorités ont effectivement demandé aux compagnies aériennes d’éviter de survoler l’espace aérien iranien dans la nuit de mercredi à jeudi, sur une période de trois heures. Des exercices militaires auraient effectivement été prévus, l’objectif étant alors d’éviter le moindre drame qui, dans un contexte tendu, aurait entraîné plus d’incertitudes encore.

En cas de réponse iranienne, c’est toute une région qui pourrait s’embraser. L’Iran, touché sur son sol, ne souhaite pas laisser cette humiliation sans réponse. De son côté, Benjamin Netanyahou joue, en quelque sorte, sa survie politique, à quelques semaines de nouvelles élections présidentielles américaines. Enfin, une guerre totale dans la région signifierait la fin des espoirs d’une trêve prochaine dans la bande de Gaza.

Risques d’embrasement dans la région

La décision de suspendre les vols au-dessus de l’Iran est partagée par d’autres pays de la région. On pense notamment à la Jordanie qui a annoncé avoir fermé son espace aérien, un peu plus tôt dans l’année, à cause notamment des nombreuses frappes menées par ainsi qu’à l’encontre d’Israël. Un signe supplémentaire, s’il en fallait un, que le monde connaît une période des plus tendues.