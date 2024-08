JO 2024: faible bilan pour l’Afrique avec 39 médailles

Tous les quatre ans, le monde retient son souffle devant le spectacle grandiose des Jeux Olympiques. Cet événement planétaire transcende les frontières, unifiant les nations dans une célébration universelle de l’excellence athlétique. Des milliards de téléspectateurs, fascinés par les prouesses surhumaines et les histoires inspirantes des athlètes, suivent avec passion chaque compétition. Les Jeux deviennent alors un creuset où se forgent les légendes du sport, captivant l’imagination collective et suscitant des émotions intenses. Cette grand-messe du sport incarne les valeurs d’excellence, d’amitié et de respect, offrant une parenthèse d’unité dans un monde souvent divisé.

Malgré les espoirs nourris et une participation record, le continent africain achève les Jeux Olympiques de Paris 2024 sur un bilan en demi-teinte. Avec 39 médailles au compteur, dont 13 en or, 12 en argent et 14 en bronze, l’Afrique enregistre une légère progression par rapport à l’édition de Tokyo, sans pour autant atteindre les ambitieux objectifs fixés par ses instances dirigeantes.

Une domination kényane incontestée

Le Kenya confirme sa suprématie continentale en se hissant au 17ᵉ rang du classement général des nations. Fort de ses 11 médailles, dont 4 en or, le pays d’Afrique de l’Est brille particulièrement en athlétisme. Les épreuves de demi-fond demeurent le terrain de chasse favori des Kényans, avec des performances remarquables comme le doublé or de Béatrice Chebet sur 5 000 et 10 000 mètres. Cette razzia sur les podiums témoigne de la persistance d’une tradition d’excellence dans les courses d’endurance, fruit d’un système de détection et de formation des talents bien rodé.

Des percées historiques et des déceptions

L’olympiade parisienne a également été le théâtre de premières historiques pour le continent. L’Algérie s’est particulièrement illustrée grâce à ses athlètes féminines. Kaylia Nemour est entrée dans l’histoire en devenant la première Africaine sacrée championne olympique de gymnastique, triomphant aux barres asymétriques. Cette performance exceptionnelle ouvre de nouvelles perspectives pour la gymnastique africaine, longtemps restée dans l’ombre des nations européennes et asiatiques.

Cependant, le bilan global reste en deçà des attentes. L’objectif ambitieux de 50 médailles, fixé par Mustapha Berraf, président de l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique, n’a pas été atteint. Cette situation soulève des questions sur les moyens mis en œuvre pour soutenir les athlètes africains et sur la nécessité d’une stratégie de développement sportif plus efficace à l’échelle du continent.

Vers une diversification des succès africains

Si l‘athlétisme demeure le principal pourvoyeur de médailles pour l’Afrique, ces Jeux ont également mis en lumière des réussites dans d’autres disciplines. Le Maroc a ainsi décroché sa première médaille olympique en football, tandis que l’Afrique du Sud s’est distinguée en natation et en VTT. Ces succès, bien que ponctuels, laissent entrevoir un potentiel de diversification des performances africaines.

L’avenir du sport olympique africain repose sur sa capacité à élargir son champ d’excellence au-delà des disciplines traditionnelles. Cela nécessitera des investissements conséquents dans les infrastructures, la formation des entraîneurs et le soutien aux athlètes de haut niveau. Les fédérations africaines devront également renforcer leur coopération pour mutualiser les ressources et les expertises.

En définitive, si le bilan des Jeux de Paris 2024 peut sembler mitigé pour l’Afrique, il met en lumière à la fois les défis à relever et les opportunités à saisir. Le continent recèle un immense potentiel sportif qui ne demande qu’à s’exprimer pleinement sur la scène olympique. L’enjeu pour les années à venir sera de transformer cette promesse en une réalité tangible, faisant de l’Afrique une puissance sportive mondiale à part entière