Krach économique: lundi noir sur les bourses mondiales

Le lundi 5 août restera, dans les mémoires collectives, comme étant l’une des pires journées boursières de l’année, voire de la décennie (si ce n’est plus encore). En effet, en l’espace de quelques heures, ce sont toutes les économies du monde qui ont retenu leur souffle, de crainte que tout ne s’effondre plus que ce qu’il s’est déjà effondré.

Tout a commencé avec la terrible chute de l’indice Nikkei, au Japon. -12,4% lundi, soit l’une des plus grosses chutes de son histoire moderne. Les raisons ? Crainte de récession aux États-Unis, remontée de la valeur du Yen, changement de politique monétaire au Japon et enfin, instabilités internationales croissantes. Un cocktail détonant, qui a coûté très cher aux entreprises et traders.

Le Nikkei, Wall Street et le Dow, dans le rouge

Les bourses américaines, comme Wall Street et le Dow Jones ont toutefois vécu leur pire séance depuis 2022. Dans le même temps, les bourses européennes limitaient la casse. Le CAC 40 n’a perdu “que” 1.42% tandis que le DAX allemand lui, a chuté de 1.82%. En revanche, l’indice VIX (l’indice de volatilité, l’indice de la peur) a explosé, passant de 23.59 points le 2 août à 55.07 points, ce lundi.

Il a depuis rechuté pour retourner autour des 32 – 33 avant de repasser à 38 en fin de soirée. Jamais, depuis le COVID-19, il n’avait été aussi haut. Quid de la suite ? Pour le moment, difficile de se positionner, tant tout semble être assez bancale. Les chiffres de l’économie américaine ne sont pas bons et surtout, le secteur de l’intelligence artificielle commence à connaître un sacré ralentissement.

L’économie mondiale, sur un fil ?

Les retards s’enchaînent (NVIDIA), les revenus sont en baisse de même que les marges. Les investisseurs commencent ainsi à craindre de plus faibles retours sur investissement, ce qui pourrait, à terme, pousser de plus en plus de monde à quitter le navire. D’ailleurs, ce lundi 5 août, NVIDIA a connu une chute terrible de sa valeur boursière, ouvrant à quasiment -13%, ce qui est assez rare pour être souligné.