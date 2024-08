La Chine restreint l’exportation de certains minéraux stratégiques

(Li Xueren | Xinhua News Agency | Getty Images)

La Chine a récemment annoncé une série de restrictions sur l’exportation de certains minéraux stratégiques, une décision qui reflète ses préoccupations croissantes en matière de sécurité nationale et d’intérêts économiques. Cette démarche s’inscrit dans un contexte de rivalités économiques mondiales accrues, notamment avec les États-Unis, et souligne le rôle crucial de la Chine dans l’approvisionnement mondial de certains matériaux indispensables aux technologies modernes.

Le gouvernement chinois a déclaré son intention de limiter les exportations d’antimoine à partir du 15 septembre, un métal clé utilisé dans diverses industries telles que la fabrication de retardateurs de flamme, de batteries, de munitions et d’équipements photovoltaïques. En tant que principal producteur mondial d’antimoine, avec près de 48 % de la production mondiale, cette décision pourrait avoir des répercussions significatives sur l’approvisionnement global et sur les industries qui dépendent de ce matériau.

Publicité

Les restrictions ne s’arrêtent pas à l’antimoine. Depuis l’année dernière, la Chine a progressivement imposé des contrôles similaires sur d’autres matériaux critiques. En décembre 2023, le gouvernement chinois a interdit l’exportation de technologies de fabrication d’aimants à base de terres rares, matériaux essentiels dans les secteurs des véhicules électriques, des éoliennes et de l’électronique. Ces terres rares, un groupe de 17 métaux, sont fondamentales pour transformer l’énergie en mouvement, ce qui rend cette restriction particulièrement sensible dans le contexte de la transition énergétique mondiale.

En octobre 2023, la Chine a renforcé son contrôle sur le graphite en exigeant des licences d’exportation pour certains de ses produits. Premier producteur et exportateur mondial de graphite, la Chine domine également le raffinage de ce matériau, crucial pour la fabrication des anodes de batteries de véhicules électriques. Ce contrôle accru pourrait perturber la chaîne d’approvisionnement mondiale des batteries, essentielle pour l’industrie des véhicules électriques.

En juillet 2023, Pékin a également imposé des restrictions sur les exportations de produits à base de gallium et de germanium. Ces matériaux sont indispensables à la fabrication de puces électroniques de haute technologie, ainsi qu’à d’autres applications critiques comme la technologie infrarouge, les câbles à fibres optiques et les cellules solaires. Ces mesures, prises en pleine escalade des tensions entre la Chine et les États-Unis, montrent la volonté de Pékin de protéger ses ressources stratégiques face aux pressions extérieures.