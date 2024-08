L’AES veut lancer sa web tv pour contrôler sa communication

Assimi Goïta, Abdourahamane Tiani et Ibrahim Traoré (Photo DR)

Les pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES) s’engagent dans une démarche stratégique visant à répondre aux défis contemporains de la région sahélo-saharienne. Dans ce cadre, un atelier stratégique a été organisé à Bamako du 22 au 23 août 2024, réunissant des experts en communication et en numérique du Mali, du Burkina Faso et du Niger, avec pour objectif central de renforcer la résilience et la souveraineté régionale.

Cet événement a marqué une étape clé pour l’AES en permettant l’élaboration des termes de référence de la future stratégie de communication. Un élément central de cette stratégie est la création d’une Web TV et de plateformes numériques dédiées à la diffusion d’informations fiables, un projet essentiel pour contrer les campagnes de désinformation qui cherchent à saper l’unité de ces États sahéliens.

Publicité

Le ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’Administration du Mali, Alhamdou Ag Ilyène, a mis en avant la nécessité de cette initiative. Dans un contexte de tensions sécuritaires et politiques exacerbées, il a souligné que seule une stratégie de communication cohérente et robuste peut garantir la résilience des populations locales tout en sensibilisant la communauté internationale à la situation complexe de la région.

L’atelier a aussi été l’occasion de consolider les liens entre les trois pays, en renforçant la coopération autour des objectifs communs définis dans la Charte du Liptako-Gourma, signée en septembre 2023. Cette charte, pilier fondateur de l’AES, exprime la volonté des chefs d’État de construire un espace de souveraineté africain apte à répondre aux besoins sécuritaires, politiques et économiques de leurs populations.

Dans cette optique, la Web TV et les autres plateformes numériques certifiées deviendront des outils essentiels pour une diffusion instantanée et crédible des informations, soutenant ainsi la diplomatie publique de l’AES. En se dotant de ces moyens modernes, l’Alliance s’érige en acteur de poids sur la scène internationale, tout en assurant à ses populations un accès direct à une information fiable et authentique.