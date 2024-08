Le Bénin accueille le 5ème Forum International de la Démocratie Participative en Afrique

Plus de 800 personnalités, venant de l’Afrique et du monde entier sont attendus à Cotonou dans le cadre du 5ème forum International de la Démocratie Participative en Afrique (FIDEPA 5). Cette rencontre se tiendra du 8 au 10 août 2024 sous l’égide de l’Observatoire International de la Démocratie Participative (OIDP – Afrique), Présidé par le Maire de Cotonou, Luc Sètondji ATROKPO.

Le thème de cette édition s’intitule «Citoyenneté et démocratie Participative comme leviers de relance des territoires en Afrique, dans le contexte de crises géographiques, économiques, et de transition ». Le forum de Cotonou offre l’opportunité de partager des bonnes pratiques, de stimuler le dialogue entre les acteurs de la société civile, les gouvernants et les institutions internationales, et de formuler des recommandations concrètes pour renforcer la citoyenneté et la démocratie participative.

Publicité

Il se tient dans un contexte de crise de la démocratie représentative dont les illustrations vont du désintérêt des citoyens aux élections à des remises en cause de l’ordre constitutionnel, en passant par des revendications d’espace de participation entre deux élections, de crise économique persistante et de dégradation du tissu social dans plusieurs pays en Afrique et enfin de transitions multiples, qui marquent le monde en général et l’Afrique de manière spécifique et dont les rythmes et l’ampleur sont inédits dans les domaines démographique, économique, politique, climatique, énergétique, etc…

Ce forum de Cotonou donnera l’occasion aux acteurs et praticiens de la décentralisation, de la gouvernance et du développement local d’échanger avec les experts du secteur de la citoyenneté et de la démocratie participative afin d’élucider les enjeux actuels liés aux crises géopolitiques, économiques et de transition en Afrique. À travers des échanges d’expériences et de bonnes pratiques, il s’agira de trouver des approches innovantes pour relancer les sociétés démocratiques et renforcer la participation citoyenne.