Le Bénin est 2ème dans un classement africain de la Banque Mondiale

Romuald Wadagni - Photo : Présidence du Bénin

Suite à un classement de la Banque Mondiale dans le cadre de l’Evaluation des Politiques et des Institutions Nationales (CPIA) 2023, le Bénin a été classé deuxième en Afrique Subsaharienne. L’évaluation prenait en compte près de 40 pays qui sont éligibles à l’assistance de l’Association internationale de développement (IDA). A l’issue de classement, il a été remarqué que, le Bénin a enregistré un score CPIA passant de 3,8 en 2022 à 3,9 en 2023. « Avec ce score de 3,9, le Bénin est hissé à la deuxième position en Afrique après le Rwanda et premier pour l’ensemble des pays de l’Afrique de l’Ouest concernés par l’évaluation », a indiqué le communiqué de presse annonçant l’information.

On retient qu’au cours de ces dernières années, le Bénin aura véritablement amélioré ses performances. Les institutions se basent en effet sur la qualité de la gestion des finances publiques et des institutions de l’Etat. Plus précisément selon le communiqué, le classement a été évalué : « sur une échelle de 1 à 6, le cadre politique et institutionnel de chaque pays éligible à l’IDA pour favoriser la réduction de la pauvreté, la croissance durable et donner une indication de la capacité à utiliser efficacement l’aide au développement ».

Les avancées enregistrées concernent les « Politiques structurelles », « Politiques de lutte contre l’exclusion sociale et de promotion de l’équité », « Équité dans l’utilisation des ressources publiques », « Protection sociale et main-d’œuvre », et « Gestion et institutions du secteur public ». Il y a quelques semaines, à l’issu de la 4ème revue au titre du mécanisme élargi de crédit et de la facilité élargie de crédit, le Fond Monétaire Internationale a fait savoir que, l’économie béninoise a fait preuve de résilience. Le Fmi a reconnu à l’économie béninoise sa très forte résilience face aux récents chocs, soutenue par la poursuite de la dynamique des réformes et la réponse solide des autorités rendue possible par les espaces budgétaires constituées avant la pandémie.