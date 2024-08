Martin Rodriguez (Photo présidence du Bénin)

Le célèbre chroniqueur qui se fait appeler « Frère Hounvi » serait introuvable depuis quelques heures. Selon l’opposant béninois Martin Rodriguez qui a apporté l’information sur Youtube, ce dernier aurait été kidnappé dans les rues de la capitale togolaise. L’homme s’est fait connaître au cours de ces dernières années par ses chroniques acerbes contre le régime de Patrice Talon. A en croire Martin Rodriguez, il se serait exilé au Togo depuis plusieurs années. Toujours selon lui, l’homme de son vrai nom « Steeve » a été enlevé alors qu’il était sorti de chez lui.

On retient que l’identité réelle de celui qui se cache derrière le « Frère Hounvi » n’est pas connue du grand public. Il distille par le biais des réseaux sociaux, ses analyses critiques souvent orientées contre les actions du régime de Patrice Talon. Sa page Facebook intitulée « Frère Hounvi Média de Combat » compte plus de 39 mille « Like » et 73 mille « abonnés ». Sa dernière publication remonte au 2 août et sa dernière chronique a été diffusée le 31 juillet dernier. Elle portait sur l’opposante Madougou. Elle était intitulée « Mes quatre vérités ».