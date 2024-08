Le Mali sanctionne une chaîne française

Choguel Maïga (Photo DR)

Les relations entre le Mali et la France continuent de se détériorer, marquées par une série d’événements qui ont profondément modifié le paysage sécuritaire et diplomatique de la région sahélienne. En 2022, le gouvernement malien a pris la décision de mettre fin à la présence militaire française sur son territoire, mettant ainsi un terme à près d’une décennie d’opérations antiterroristes menées par Paris. Cette rupture, motivée par des désaccords croissants sur la stratégie de lutte contre le djihadisme et des accusations mutuelles d’inefficacité, a ouvert la voie à un rapprochement entre Bamako et Moscou. L’arrivée de mercenaires russes du groupe Wagner, officiellement désignés comme des « instructeurs » par les autorités maliennes, a cristallisé les tensions avec l’ancienne puissance coloniale et ses alliés occidentaux, redéfinissant les alliances géopolitiques dans la région.

Un nouveau coup porté aux médias français

Dans ce climat de défiance, les autorités maliennes ont récemment pris une mesure punitive à l’encontre d’un média français. La Haute Autorité de la Communication du Mali a prononcé une suspension de deux mois à l’encontre de la chaîne d’information LCI, effective à partir du 23 août 2024. Cette décision radicale vise à retirer LCI de l’ensemble des bouquets proposés par les distributeurs de services audiovisuels autorisés sur le territoire malien. La justification avancée par le régulateur malien repose sur des allégations de « fausses accusations » proférées par un consultant de la chaîne à l’encontre des forces armées maliennes et de leurs partenaires russes.

Publicité

Une guerre de l’information qui s’intensifie

Cette sanction témoigne des tensions croissantes dans le domaine de l’information entre le Mali et certains médias internationaux, en particulier ceux originaires de France. Elle met en lumière les divergences de perception concernant la situation sécuritaire du pays et ses choix stratégiques en matière d’alliances. La suspension de LCI pourrait être interprétée comme un signal fort envoyé à d’autres médias étrangers opérant au Mali, les incitant à reconsidérer leur approche dans la couverture des affaires maliennes, sous peine de faire face à des mesures similaires.

Des conséquences au-delà des ondes

L’impact de cette décision dépasse le cadre strict de la liberté de la presse. Elle reflète la complexité des enjeux géopolitiques dans la région du Sahel, où l’influence des puissances traditionnelles est de plus en plus remise en question. Bamako semble résolu à redéfinir ses relations internationales, quitte à prendre des décisions qui pourraient avoir des répercussions sur ses rapports avec ses anciens partenaires occidentaux.