Les 500 plus grandes fortunes du monde ont perdu 134 milliards $ en 24h

Photo DR

Les 500 personnes les plus fortunées du monde ont essuyé une perte collective de 134 milliards de dollars, soit plus de 123 milliards d’euros, en une seule journée, selon les estimations de Bloomberg. Cette dégringolade s’explique principalement par un effondrement significatif des marchés boursiers de New York, lié à un rapport décevant sur l’emploi aux États-Unis. Ce rapport a suscité des craintes quant à une action trop tardive de la banque centrale américaine pour ajuster les taux d’intérêt, potentiellement aggravant le refroidissement économique.

Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, a enregistré une perte de plus de 15 milliards de dollars, réduisant sa fortune à 191,5 milliards de dollars. Ce coup dur marque la troisième pire journée financière pour Bezos, bien qu’il ne soit plus actif dans la direction quotidienne de l’entreprise, il conserve une part importante de ses actions. Les pertes précédentes notables de Bezos incluent les 36 milliards de dollars perdus lors de son divorce en 2019 et la chute de 14 % de l’action d’Amazon en 2022.

Publicité

D’autres figures majeures du secteur technologique ont également été touchées. Elon Musk, patron de Tesla et propriétaire de X, ainsi que Larry Ellison, fondateur d’Oracle, ont vu leurs patrimoines respectifs se réduire de 6,6 milliards de dollars et 4,4 milliards de dollars. Mark Zuckerberg, directeur général de Meta, a quant à lui perdu plus de 3 milliards de dollars, une conséquence directe de la baisse généralisée des valeurs dans le secteur technologique.