Maghreb : la France remporte un gros contrat après la sortie de Macron

L’Office national des chemins de fer marocains (ONCF) a récemment attribué un marché stratégique d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’extension de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) jusqu’à Marrakech au consortium dirigé par le groupe français Egis Rail, en partenariat avec Systra et Novec. Ce consortium a remporté l’appel d’offres avec une offre de 1,385 milliard de dirhams, surpassant ainsi l’offre du bureau espagnol d’études public Ineco, qui avait proposé un montant de 1,309 milliard de dirhams.

L’appel d’offres pour ce projet d’envergure avait été lancé en février dernier, et il visait à sélectionner une entreprise capable d’assurer l’assistance stratégique pour l’extension de la LGV, qui reliera Kénitra à Marrakech. Ce projet constitue une partie essentielle du développement des infrastructures ferroviaires du Maroc et s’inscrit dans le cadre d’une ambition plus large de modernisation du réseau de transport national.

Le consortium gagnant, Egis-Systra-Novec, se voit ainsi confier la mission de conseiller l’ONCF sur les divers aspects techniques et logistiques de ce projet d’extension. Leur tâche inclura la supervision des travaux d’infrastructure, la gestion des risques, ainsi que la coordination entre les différents acteurs impliqués dans la réalisation de cette extension. L’expertise combinée des trois sociétés partenaires promet de garantir la qualité et la performance du projet, estimé à un budget global de 1,4 milliard de dirhams.

Cette attribution de marché intervient dans un contexte international marqué par des tensions diplomatiques. En effet, l’annonce de la victoire du consortium français est survenue peu après une déclaration importante du président français Emmanuel Macron. Dans un récent message adressé au roi Mohammed VI, le dirigeant français a pris une posture favorable au Maroc sur la question sensible du Sahara occidental. Cette déclaration a suscité l’ire de l’Algérie qui soutient le Front Polisario.

Le projet d’extension de la LGV est particulièrement significatif pour le Maroc, un pays qui cherche à renforcer son réseau ferroviaire pour soutenir le développement économique régional et améliorer la connectivité entre ses principales villes. La nouvelle ligne à grande vitesse, qui reliera Kénitra à Marrakech, devrait non seulement accélérer les trajets entre ces deux villes importantes, mais aussi stimuler l’économie locale en facilitant les déplacements et en encourageant le tourisme.

Le consortium Egis-Systra-Novec, fort de son expérience et de son expertise dans le domaine des infrastructures de transport, aura pour mission de veiller à ce que les travaux se déroulent selon les normes les plus élevées et dans les délais impartis.