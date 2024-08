Les USA offrent des millions $ pour arrêter un biélorusse

Photo d'illustration

Les États-Unis ont décidé de mettre les moyens afin de faciliter l’arrestation d’un pirate informatique biélorusse. En effet, Washington a confirmé l’information selon laquelle un homme état activement recherché et que son arrestation pourrait être gratifiée par plusieurs millions de dollars de récompense.

Cet individu, c’est Volodymyr Kadariya. Âgé de 38 ans, cet homme est soupçonné par les autorités américaines d’avoir piraté les ordinateurs de millions de personnes, sans qu’elles ne se rendent compte. Sa façon de procéder ? Utiliser le logiciel Angler. Ce dernier, particulièrement dangereux, permet à des cybercriminels de pouvoir prendre le contrôle d’un PC, à distance.

2.5 millions d’euros pour récupérer des informations

L’objectif des États-Unis est donc d’arrêter cet individu, dans les délais les plus brefs. Comme souvent dans ce cas, des informations d’importances sont récoltées. Pour pousser les gens à parler, une récompense de 2.5 millions de dollars a ainsi été annoncée par les autorités, pour toutes les personnes qui seront en mesure de fournir des informations fiables, permettant son arrestation.

Celui-ci, particulièrement actif entre 2013 et 2022, pourrait avoir récupéré des millions de données d’utilisateurs américains (si ce n’est plus encore). Il est également soupçonné de nombreuses fraudes. Vous pouvez retrouver plus d’informations sur cette affaire ainsi que sur le profil de cet individu, Volodymyr Kadariya, sur le site officiel des autorités américaines.

Un premier individu arrêté pour des faits similaires

Le pirate informatique en question risque très gros. En effet, un premier homme, Maksim Silnukau, ukraino-biélorusse, était, lui aussi, activement recherché. Arrêté en Pologne, il a fait l’objet d’une procédure d’extraction au mois de juillet dernier. Il est depuis arrivé sur le sol américain et y sera jugé dans les semaines à venir. Il est accusé des mêmes faits que ceux qui sont reprochés à Kadariya.