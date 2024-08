Lune: la Chine réalise un nouvel exploit

Et si la Chine avait réussi un exploit qui pourrait tout changer en matière de conquête spatiale ? En effet, selon certaines informations émanant de sources chinoises, des scientifiques ont réussi à produire de l’eau à partir de sol lunaire. De quoi rendre possibles les longs séjours sur notre astre ?

Depuis quelques années, on observe le retour à une course effrénée en matière de conquête spatiale. Russie, Union européenne, mais surtout USA et Chine tentent de prendre l’avantage sur leurs concurrents directs pour maîtriser tous les contours de l’espace. Les objectifs sont variés avec Mars et le développement d’une station lunaire durable dans laquelle installer des scientifiques, en tête de liste.

La Chine produit de l’eau à partir de sol lunaire

Et justement, pour cette seconde option, la Chine vient de réaliser une incroyable prouesse. À en croire certains médias locaux, des scientifiques auraient réussi à produire de l’eau à partir de sol lunaire récolté au cours de la mission Chang’e-5, ramené sur Terre en 2020. En l’espace de trois ans, les chercheurs ont découvert que certains des minéraux contenus dans cette poussière lunaire étaient riches en hydrogène.

D’après les premiers retours des scientifiques chinois, qui se basent sur les tests fraîchement réalisés, une tonne de sol lunaire serait en mesure de produire de 51 à 76 litres d’eau. Cela représenterait assez d’eau pour que 50 personnes puissent boire, sur une journée entière. De quoi envisager de belles prouesses techniques et scientifiques, dans les années à venir.

Quid de l’avenir de la conquête spatiale ?

Côté américain, aucune réaction à cette nouvelle. Cependant, les chercheurs ont récemment dévoilé une carte lunaire, avec toutes les réserves d’eau identifiées jusque-là. Cette carte tend à démontrer que les réserves d’eau sont plus importantes au niveau du pôle Sud de la Lune. C’est d’ailleurs ce coin qui a été retenu par la NASA pour son programme Artemis.