Lutte contre le terrorisme : Voici comment l’Allemagne appuie le Bénin

Face aux attaques terroristes, la République Fédérale d’Allemagne a doté les Forces Armées Béninoises d’un important lot de matériels d’observation. Il s’agit en effet de plusieurs dizaines de caméras thermiques THETIS-C, ainsi que des appareils de vision nocturne. Tout ceci a pour but de faciliter la vision le travail des soldats béninois en poste aux frontières. Cet appui intervient dans le cadre du programme « de renforcement des capacités des Etats partenaires dans le domaine de la sécurité, de la défense, et de la stabilisation ».

A en croire les confidences qui ont été faites par l’ambassadeur de l’Allemagne près le Bénin, Dr Stefan Buchwald, son pays est déterminé à aider le Bénin face à ce phénomène de terrorisme et à sécuriser les frontières ainsi que les espaces frontaliers. Du côté du Bénin, le Directeur du matériel des armées, Dominique Mignondo a également marqué sa reconnaissance à la République Fédérale d’Allemagne. Le Colonel Gomina Faizou, Chef d’Etat-major de la Garde nationale pour sa part a fait savoir que, les équipements offerts seront très utiles.

Il fait savoir notamment ces matériels sont multifonctionnels et sont adaptés à l’exécution des missions de jour comme de nuit au sein des unités de combat et des forces spéciales. Rappelons que l’aide de l’Allemagne intervient après le bilan lourd enregistré suite à la dernière attaque terroriste au Parc W. En plus des soldats et forestiers tués, l’armée béninoise a perdu un important matériel militaire. Selon les informations rapportées à cet effet, les terroristes ont procédé à la saisie de plusieurs armes. Après l’attaque, les assaillants ont ainsi saisi : un lanceur RPG de type 69 de fabrication chinoise avec des projectiles antichars PG-7V/type 69-1, des fusils de type 81-1, des mitrailleuses de type 80 et des fusils de type 56/56-1.

L’attaque avait eu lieu non loin de la rivière Mékrou, dans ce Parc W. La situation a occasionné 12 morts dans le rang de Forces de Défense et de Sécurité selon un communiqué du groupe African Parks. Les assaillants sont arrivés sur les lieux à motos puis ont visé un pylône de communication surveillé par des militaires et Rangers. L’attaque a été revendiquée par le groupe terroriste JNIM, lié à Al-Qaïda.