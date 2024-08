Maghreb : 10 milliards $ d’échanges commerciaux avec la Chine dans ce pays

Image by Pexels from Pixabay

Les relations économiques entre l’Algérie et la Chine connaissent un essor significatif, faisant de la deuxième puissance mondiale un partenaire clé pour le pays maghrébin. Depuis 2013, la Chine a consolidé sa présence sur le marché algérien, devenant un acteur incontournable dans divers secteurs. L’ambassadeur de Chine en Algérie, M. Li Jian, a récemment souligné que les échanges commerciaux bilatéraux ont franchi pour la première fois la barre des 10 milliards de dollars en 2023. Ce chiffre témoigne de l’intensification des relations économiques entre les deux nations.

La Chine est particulièrement active dans la réalisation de grands projets d’infrastructure en Algérie, couvrant des domaines tels que la construction, l’énergie et les technologies de l’information. Parmi les projets emblématiques, on compte la réalisation de routes, de ponts et d’installations énergétiques, ainsi que la modernisation des infrastructures de télécommunication. Ces initiatives sont soutenues par des investissements conséquents, reflétant la volonté de Pékin de renforcer sa position en Afrique du Nord.

En parallèle, l’Algérie bénéficie de l’expertise et des technologies avancées apportées par les entreprises chinoises, contribuant ainsi à la diversification et à la modernisation de son économie. Cette coopération s’inscrit dans une stratégie plus large de la Chine visant à renforcer ses liens économiques avec les pays africains, dans le cadre de son initiative « Belt and Road ».

Le partenariat sino-algérien ne se limite pas aux échanges commerciaux et aux projets d’infrastructure. Les deux pays collaborent également dans le domaine de l’éducation, de la culture et de la technologie. Des programmes de formation et d’échanges académiques sont en place pour renforcer les compétences locales et promouvoir une meilleure compréhension mutuelle.

Le gouvernement algérien, quant à lui, voit dans cette coopération une opportunité de stimuler son développement économique et de diversifier ses partenaires commerciaux. La Chine offre un accès à un marché immense et à des technologies de pointe, tandis que l’Algérie représente pour la Chine une porte d’entrée stratégique en Afrique et un fournisseur de ressources naturelles essentielles.

Alors que les relations économiques entre l’Algérie et la Chine continuent de se renforcer, les perspectives d’avenir sont prometteuses. Les deux pays semblent déterminés à approfondir leur coopération dans de nouveaux domaines, notamment les énergies renouvelables, les technologies de l’information et la logistique.