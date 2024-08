Maghreb: ce pays se lance dans une nouvelle exportation 

(Rab Lawrence- Creative commons / CC BY 2.0)

Au Maghreb, les économies se portent très bien. Les nombreuses réformes structurelles entreprises ont permis de développer un climat favorable aux affaires. Les pays de la région capitalisent sur de nombreux secteurs de leur économie, comme les hydrocarbures ou la construction, pour continuer leur fort développement.

Et cela marche. Récemment, le FMI (Fonds Monétaire International) a souligné l’impact et les conséquences de tous ces travaux de fonds réalisés sur l’économie algérienne notamment. À ce titre, le pays pourrait bien compter sur un tout nouveau secteur de son économie pour la diversifier davantage et en tirer tous les profits. Ce secteur, c’est celui des tôles d’acier.

L’Algérie exporte aussi des tôles d’acier

Le complexe Tosyali Algérie vient effectivement de réaliser une prouesse inédite dans ce pays, en exportant, pour la toute première fois, d’importantes quantités de tôles d’acier. La première cargaison est partie au cours du mois de mai dernier et une nouvelle commande de 25.000 tonnes vient tout juste d’être expédiée. Une annonce qui n’a toutefois rien de surprenant puisque de nombreux efforts ont été entrepris en ce sens.

En effet, une usine a ouvert du côté de Bethioua, dans la wilaya d’Oran, permettant ainsi d’augmenter les cadences de production. L’objectif final est, d’ici à quelques années, de pouvoir combler une grande partie de la demande nationale en acier et d’en exporter le rester à l’international. Le groupe espère atteindre 1.5 à 2 milliards de dollars de chiffre d’affaires d’ici à 2026, avec toutes ces activités.

Des retours sur investissements très importants

Cela représente environ 3 millions de tonnes d’acier. Naturellement, les investissements seront massifs. On parle de 120 à 150 millions de dollars au total, mais les retours seront importants, notamment ceux en devises étrangères, qui pourraient représenter 60 millions de dollars, à l’année. De quoi placer ce secteur de marché parmi les plus dynamiques et les plus intéressants pour l’Algérie.