Maghreb: ce pays va investir un montant colossal pour moderniser son réseau ferroviaire

L’Office national des chemins de fer (ONCF) du Maroc lance un ambitieux projet de modernisation de son réseau ferroviaire. Cette initiative, estimée à près de 3 milliards de dirhams, vise à améliorer la capacité, la fluidité et la sécurité du trafic sur l’axe stratégique reliant Kénitra à Marrakech.

Le projet s’inscrit dans le cadre de la construction de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) entre ces deux villes. L’ONCF a récemment ouvert une consultation pour trouver une entreprise capable de réaliser les travaux de génie civil et de superstructure sur les lignes conventionnelles.

Les travaux prévus sont d’envergure et comprennent le terrassement, la réalisation d’ouvrages d’art, l’assainissement, la construction de quais, de chaussées, l’installation d’équipements de sécurité et de réseaux, ainsi que des travaux sur les voies ferrées et les caténaires.

Le projet est divisé en quatre lots distincts, chacun correspondant à un tronçon spécifique de la ligne. Le premier tronçon, Sidi Ichou-Sidi Bernoussi, s’étend du raccordement LGV/LC de Sidi Ichou jusqu’à la future gare RER de Sidi El Bernoussi. Il prévoit la modernisation de gares intermédiaires importantes telles que Kénitra, Rabat Agdal et Mohammedia, pour un investissement de 561,9 millions de dirhams.

Le deuxième lot concerne le tronçon Sidi Bernoussi-Oasis, qui relie la future gare RER de Sidi El Bernoussi à la gare existante de Casablanca Oasis. Ce segment, d’une valeur de 805 millions de dirhams, inclut des gares stratégiques comme Casa Port et Casa Voyageurs.

Le troisième tronçon, Oasis-Nouaceur, représente l’investissement le plus important avec un milliard de dirhams. Il couvre la section entre la gare de Casablanca Oasis et celle de l’aéroport Mohammed V, en passant par des points d’arrêt cruciaux tels que Sidi Maârouf et Bouskoura.

Enfin, le quatrième lot concerne le tronçon Sidi El Aïdi-Marrakech, avec un budget de 624,2 millions de dirhams. Ce segment s’étend de la gare de Sidi El Aïdi à celle de Marrakech, incluant les gares de Settat, Benguerir, ainsi que la future gare du Stade de Marrakech.

Ce plan de rénovation ambitieux témoigne de la volonté du Maroc de moderniser son infrastructure ferroviaire. En améliorant la connectivité entre les principales villes du pays, l’ONCF vise à stimuler le développement économique et à offrir un service de transport plus efficace et confortable aux voyageurs marocains et aux touristes.