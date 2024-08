Maghreb : ce pays veut s’associer au Niger pour des projets numériques

Photo d'illustration

Dans un contexte où les technologies de l’information et de la communication (TIC) sont devenues un levier essentiel pour le développement économique, l’Algérie et le Niger ont décidé de conjuguer leurs efforts pour accélérer leur transformation numérique. Lors d’une visite de travail du Premier ministre nigérien, Lamine Zeine Ali Mahamane, en Algérie ce 12 août, une série de discussions stratégiques a eu lieu entre les ministres des deux pays concernés.

Sidi Mohamed Raliou, ministre nigérien de la Communication, des Postes et de l’Économie numérique, et Karim Bibi Triki, ministre algérien de la Poste et des Télécommunications, ont mené des négociations approfondies sur la manière de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine des TIC. Cette rencontre a marqué un tournant dans les relations numériques entre les deux nations, avec un accent particulier mis sur plusieurs projets structurants.

Parmi les initiatives discutées, l’interconnexion des deux pays par un réseau de fibre optique figure en tête de liste. Ce projet vise à améliorer la connectivité et à faciliter l’échange d’informations entre les deux nations, renforçant ainsi les infrastructures numériques régionales. Les deux ministres ont également abordé la question des services postaux et de la coordination de la gestion des fréquences, ainsi que la modernisation de la téléphonie mobile.

L’objectif de cette coopération est clair. Il s’agit de créer un environnement numérique plus intégré et plus efficace pour soutenir le développement économique des deux pays. En mutualisant leurs ressources et leurs expertises, l’Algérie et le Niger espèrent non seulement améliorer la qualité des services de communication électroniques, mais aussi stimuler l’innovation et la compétitivité dans leurs secteurs respectifs.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large visant à développer les TIC comme moteur de croissance et d’inclusion sociale en Afrique. La collaboration entre l’Algérie et le Niger pourrait servir de modèle pour d’autres pays africains cherchant à renforcer leurs infrastructures numériques et à favoriser une transformation numérique durable.

La coopération entre ces deux pays souligne l’importance croissante des partenariats régionaux dans la construction d’un écosystème numérique robuste. Avec des projets concrets sur la table et une volonté manifeste de progresser ensemble, l’Algérie et le Niger ouvrent la voie à une ère nouvelle de collaboration numérique en Afrique.